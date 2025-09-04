【モ～モ～ミルク！コロッとたまご！ふれあいアンパンマン牧場】 9月発売予定 価格：7,678円

アガツマは幼児向け玩具「モ～モ～ミルク！コロッとたまご！ふれあいアンパンマン牧場」を9月に発売する。価格は7,678円。対象年齢3歳以上。別売りの単3と単4のアルカリ電池が2本ずつ必要になる。

本商品は「乳しぼり」、「たまご収穫」、「ブラッシング」の牧場体験が楽しめる玩具。体験することで、牛乳や卵の生産が学べ、本物の牧場への興味をかき立てる。うしのお乳を下げるとミルクパーツが出現、乳しぼり体験が可能。うしの首を上下に動かして、えさやりごっこも可能だ。さらに「おしゃべりブラシ」を使って、うしのブラッシングが楽しめる。

にわとりは、たまごを背中に入れて羽を下げると、たまごがスロープをコロコロ転がり、たまごの収穫遊びが楽しめる。羽を下げた時に、にわとりの鳴き声やにわとりに関するアンパンマンとなかまたちのおしゃべりも。アンパンマンとなかまたちのおしゃべりは22種類収録。様々な音声が楽しめる。