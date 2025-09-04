お金の不安は、収入の多寡だけで決まるものではありません。むしろ、十分な収入があるからこそ、それを失うことへの恐怖が人一倍強くなることがあります。本記事では池田大介さん（仮名）の事例とともに、高収入世帯に潜む「お金の悪夢」の正体と、その解決策をFP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。

父の反対を押し切った進路、甘くなかった人生

東京都近県に住む池田大介さん（45歳）。インテリアデザイン事務所に勤め、家族は、妻の香織さん（仮名／43歳 会社員）と長女（9歳）、長男（7歳）の3人です。香織さんは、アパレルブランドの店長をしています。

大介さんは、インテリアデザインの仕事に憧れ、高校を卒業後、東京の専門学校に入学しました。両親――特に父親は大介さんの進路に反対していました。大学に進学し自らと同じ公務員となり、安定した生活が送れることを望んでいたためです。しかし、母親の応援や大介さんの「どうしてもインテリアデザインの勉強がしたい」という熱意に根負けし、卒業したら地元に戻ることを条件に、進学を了承してくれたのでした。

東京での学生生活もそろそろ終わるというころ、約束どおり地元での就職を目指して就活をしていた大介さんですが、なかなか思うように決まりません。「就職できないまま卒業するわけにはいかない……」と困っていたところ、自動車メーカーに採用されます。

配属先は、希望する職種とは畑違いの営業職でした。それでも大介さんは、まじめに勤務し、毎日くたくたになって帰宅。しかし、どうにも職場の雰囲気に馴染めず、1年後には退職を決意。しばらくは、趣味のマラソンを続けながらアルバイトをして、次の就職先をみつければいいか、と考えていました。

5回目の転職でついに出会った天職

大介さん自身、決して気楽に過ごしていたわけではありませんが、同居している両親の心配は、日に日に強くなります。「いつまでぶらぶらしているんだ」「近所の人がみてるから、そんな恰好で外を歩かないで」そんな言葉に、やりきれない気持ちで過ごす毎日。

その後、叔父が紹介してくれた会社、自分で応募した会社など、何社か就職と退職を繰り返しました。

面接を受けても採用に至らない場合もあります。そのたびに気持ちが折れそうになりました。しかし、持ち前の明るさや粘り強さ、約10年の職務経験、人柄などを評価された30代。5社目にして現在の会社に正社員として就職することができたのです。比較的規模の小さな会社でしたが、そのおかげで裁量が大きく、いろいろな仕事を経験することができました。収入も毎年上がり、現在は800万円ほど。妻の香織さんと合わせると、世帯年収は1,400万円です。世帯の貯蓄は3,000万円。住宅ローンの返済額は毎月11万円で、65歳には完済予定です。頭金として1,000万円を大介さんの両親が援助してくれました。

将来も経済的に安定していると思われる池田家ですが、なぜか大介さんは「老後に対する不安な気持ちが大きい」といいます。

なぜ、世帯年収1,400万円でも「老後が不安」なのか

筆者のもとへ、一緒に相談にみえた香織さんのお話によると、「夫は、安いからといって特売のトイレットペーパーや洗剤などを大量に買い込みます。エコバッグで腕の血が止まるんじゃないかという量を持って帰るんです。食料品は、少しでも安いものをと、スーパーをはしごすることもしばしば。ときどき株式投資を行っているみたいですが、逆に損をすることもあります。自家用車は所有していませんし、生命保険には加入していません。家族で外食することもほとんどありません。私はなんだか窮屈な感じがして……。贅沢をするということではないのですが、もう少しゆとりを持って生活したいと思っています」とのこと。池田家の家計の問題点を探っていきます。

お金の不安の根本原因

大介さんが勤めた4社目の会社は、業績悪化の影響で所属していた課がなくなっています。そのことをきっかけに、退職せざるを得ない状況となりました。幸い、すぐに再就職先が決まりましたが、またそのようなことが起こるのではないかと思うと、つい節約をしてしまうようです。

確かに大介さんは現在、結婚、子どもの誕生、マイホーム購入と、順調な暮らしを送っています。しかし過去にはいろいろな苦労があり、また家族を想うからこその行動だと想像します。

一方で、お金は、本来は生活を豊かにするためのものであるはずです。

大介さんの不安な気持ちが少しでも軽くなるように、具体的に、どんなことにどのくらいのお金が必要か、目安を知ることをお勧めしました。そのうえで、毎月やボーナス時の貯蓄額に落とし込んで、計画的に準備していきます。

まず、緊急時の資金はどれくらい準備しておけばよいのでしょうか。緊急時の資金とは、予期せぬ事態が起こり、出費が多くなったり、収入が減ったりしたときに備えておくお金のことです。

大介さんは、会社に雇用される労働者であり、雇用保険の被保険者です。勤務先の会社が倒産して離職した場合、雇用保険から基本手当、いわゆる失業給付が支給されます。基本手当の日額は、原則として離職直前の6ヵ月に支払われた給与の合計を180で割った金額の50〜80%です。令和7年8月1日現在、大介さんは、45歳以上60歳未満の区分となり、8,870円を日額の上限として受け取ることができます。雇用保険の被保険者であった期間が10年以上20年未満に該当する場合は、270日まで給付を受けられます。

病気やケガで会社を休まなければならなくなった場合は、支給のための条件を満たした場合に、加入している健康保険から通算1年6ヵ月まで傷病手当金を受け取ることができます。傷病手当金の金額は、原則として、支給開始前12ヵ月の各標準報酬月額の平均を3分の2にした金額です。

緊急時の資金としては、生活費の3ヵ月〜1年分が目安といわれています。まずは、そのお金が準備されているかどうか確認してみましょう。

大介さん、あるいは香織さんに万一のことがあっても、残されたご家族が生活に困らないよう、生命保険についても検討が必要です。公的年金からは、老後に受け取る老齢年金だけでなく、支給の要件に該当すれば、障害年金や遺族年金を受け取ることもできる仕組となっています。香織さんの収入など、見込める収入を差し引いて、差額を生命保険で備えておくと合理的です。

お金の教養は人生の選択肢を広げる

老後のお金は、長期的な視点で計画的に準備していきましょう。iDeCoやNISAなどの、少額から始められる税制優遇制度を活用するのも一つの方法です。毎月5万円ずつ20年間積立投資を行って、年3%の利回りが得られるとします。そうすると、20年後には、元本1,200万円、運用収益442万円、合計1,642万円の資金を蓄えることができるのです。

将来の老齢年金がいくら受け取れるか見込額を知るには、日本年金機構のねんきんネットにアクセスしてシミュレーションを行い、確認することができます。定年退職後も、健康で長く働くことができるスキルを身につけられるように、ご自身に投資をすることも必要ですね。

「子どもたちに、できる限りのことをしてあげたい」と思うと、かけるお金の上限を見積もるのは難しくなります。これからのご家族のライフイベントを書き出して、大まかな予算を決めてみてはいかがでしょうか。これくらいなら使っても大丈夫、というお金がみえてくるに違いありません。

「無駄遣いをしたら、将来の計画が崩れるんじゃないか」と考え、完璧な節約を目指そうとしているうちに、お金を使うことがストレスになることがあります。「いろいろなことを学んでおくべきだった」「もっと子どもに向きあってあげればよかった」などと、あとになって悔やむことがないように、お金の貯め方と使い方のバランスを検討してみましょう。

