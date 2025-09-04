　３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年を記念する文芸公演「正義必勝」でステージに立つ出演者。（北京＝新華社記者／翟健嵐）

　【新華社北京9月4日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念する文芸公演「正義必勝」が3日夜、北京の人民大会堂で盛大に行われた。

　３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年を記念する文芸公演「正義必勝」でステージに立つ出演者。（北京＝新華社記者／翟健嵐）
　３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年を記念する文芸公演「正義必勝」でステージに立つ出演者。（北京＝新華社記者／李響）
　３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年を記念する文芸公演「正義必勝」でステージに立つ出演者。（北京＝新華社記者／燕雁）
　３日、文芸公演に先立ち、抗日戦争で戦った兵士・同志の代表に花束を渡す少年先鋒隊の隊員たち。（北京＝新華社記者／李響）
　３日、文芸公演に先立ち、抗日戦争で戦った兵士・同志の代表に敬礼する少年先鋒隊の隊員たち。（北京＝新華社記者／李響）
　３日、文芸公演に先立ち、会場の観客が立ち上がって大きな拍手を送る中、席に向かう抗日戦争で戦った兵士・同志の代表。（北京＝新華社記者／燕雁）
　３日、文芸公演に先立ち、会場の観客が立ち上がって大きな拍手を送る中、席に向かう抗日戦争で戦った兵士・同志の代表。（北京＝新華社記者／謝環馳）