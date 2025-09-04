◇ナ・リーグ ドジャース0―3パイレーツ（2025年9月3日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数2安打で2試合連続マルチ安打と奮闘もチームは零敗を喫し、連敗を喫した。試合後は約20分で球場を後にした。

この日は投手として先発予定だったが、咳や鼻づまりなど風邪のような症状があり、体調不良のため登板を回避。それでも打者としては出場した。

2打席目まで凡退したが、先頭で迎えた5回の第3打席で相手2番手・バローズのチェンジアップを上手く捉え、右中間を破る二塁打。7回1死の第4打席は相手3番手左腕・シスクの内角球に詰まらされ、ボテボテのゴロとなったが全力疾走で三塁内野安打をもぎ取り、2戦連続マルチ安打をマークした。

0―3の9回2死の第5打席は相手守護神・サンタナに空振り三振に打ち取られ、最後の打者となってしまい、ゲームセットを迎えた。

試合終了後は約20分で山本由伸とともに球場を後にした。

この日は登板を回避したもののロバーツ監督が「週末のどこかで投げる」と5日（同6日）からのオリオールズ3連戦での登板を示唆。オ軍の菅野智之は7日（同8日）のドジャース戦で先発予定でローテーション次第ではメジャー初の対戦に加え、投手として投げ合う可能性もある。