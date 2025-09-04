ナルシソから新作登場♡「ナルシソ オードパルファム ラディアント」で透明感あふれる香りを纏って

2025年9月17日（水）、ナルシソ ロドリゲスの人気フレグランスコレクション「ナルシソ」から、新作『ナルシソ オードパルファム ラディアント』が登場します。朝の静寂に包まれるような優しい香りは、コットンフラワーやホワイトカシミアの柔らかさが広がり、透明感あるムスクとウッディな余韻が官能を引き立てます。あなたの日常に癒しと輝きを添える新しい香りをぜひ。

ナルシソ「ラディアント」の香り構成

『ナルシソ オードパルファム ラディアント』は、クローブブロッサムとオレンジブロッサムが織りなす温かなトップノートから始まり、コットンフラワーとムスクの優しいハーモニーへ。

ラストはシダーウッドやベチバーが深みを加え、清らかな余韻を残します。ホワイトアルデヒドやスズランの清涼感も重なり、凛とした存在感を放ちます。

ボトルデザインの魅力

今回初めて採用された透明ガラスのボトルは、繊細なパープルに彩られた立方体のフォルム。

光を柔らかく反射し、内に秘めた香りの輝きを映し出します。透明キャップがあしらわれた姿は、シンプルながらオブジェのような美しさ。女性らしい凛とした雰囲気と優しい透明感を兼ね備えたデザインです。

ナルシソ ロドリゲス ナルシソ オードパルファム ラディアント



30mL 価格：11,220円（税込）／50mL 価格：16,830円（税込）／90mL 価格：21,010円（税込）

発売日：2025年9月17日（水）

香調：ウッディ ムスキー

ノート：

トップ：クローブブロッサム、オレンジブロッサム

ハート：コットンフラワー、ムスク

ベース：シダーウッド、ベチバー

取扱店舗：資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」／資生堂オンラインストア／全国の取扱百貨店・コスメショップ

癒しと輝きを纏う新しい自分へ

『ナルシソ オードパルファム ラディアント』は、軽やかで透明感のあるムスクとウッディな深みが調和した、まさに「ラディアント＝輝き」の名にふさわしい香り。

ボトルのピュアな光沢もまた、毎日の自分を特別にしてくれる存在です。香りを纏うたび、内側から優しく輝くような気持ちになれるはず。大切な日常に寄り添う一本として、ぜひチェックしてみてください♡