待ってました！

Huawei（ファーウェイ）が昨年、世界初となる三つ折りスマートフォンの「Mate XT」をリリースして以来、それに続けと他メーカーも開発競争を加速させています。

Samsung（サムスン）も例外ではありませんが、ついに正式に姿を現わすことになるかもしれませんよ…。

Xデーは今月29日？

このほどPCMagは、Samsungが今月ベルリンで開催のIFAとは別のタイミングで、月末の29日に「Unpacked」の新製品発表イベントを予定していると報じました。複数の韓国メディアは、この今月29日の発表会を重視し、最大の目玉として「Galaxy G Fold」なる三つ折りスマホがリリースされるとのリークを流しているんだとか。

そもそもGalaxy G Foldというネーミングになるかも定かではありません。しかしながら、これまでのうわさを総合するに、閉じると6.5インチのカバースクリーン、開くと10インチの大画面タブレットという三つ折りスマートフォンがアナウンスされる可能性が高いようです。

Snapdragon 8 Eliteチップを搭載するAndroid 16スマホになるらしく、16GBのRAMに1TBのストレージという、ハイスペックなモデルに仕上がるだろうとのことですね。

発売日と価格は？

なお、今月末のUnpackedでは、ほかにもVRヘッドセットの「Project Moohan」や、まるで「Ray-Ban Meta」に対抗するスマートグラスなども同時発表されるといわれています。

なかでもProject Moohanは、ライバルとなる「Apple Vision Pro」より大幅に安い価格での売り出しが期待されており、来月半ばに韓国での発売が決定しているとリークしているところもある模様。

一方、三つ折りスマホについては、気になる販売価格は謎のままです。発売日についても、Project Moohanよりは遅れるとされ、早くて年内に手にするラッキーなユーザーが現われるかもしれないというところでしょうか？

いずれにせよ、本当にGalaxyブランドで三つ折りスマートフォンが登場したら、再び折りたたみスマホが大注目となるのは間違いないでしょうね〜。

