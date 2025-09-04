サーモスから“ディズニー限定ボトル”登場へ！ ミッキーやミニーなど全7種を展開
「サーモス」は、9月22日（月）から、ディズニーの人気キャラクターをデザインした「真空断熱ケータイマグ（JNL−506DS）」を、全国の直営店および公式オンラインショップで発売する。
【写真】迷う〜！ ミニーなど全ラインナップ一覧
■ホワイトカラーがおしゃれ
今回発売される「真空断熱ケータイマグ（JNL−506DS）」は、ホワイトカラーの本体にディズニーキャラクターのイラストをあしらった限定ボトル。
ラインナップには、ミッキーマウスをはじめ、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、プルート、グーフィー、スティッチの全7種類がそろう。
いずれも、ボトルの正背面に、各キャラクターがダイナミックに描かれ、ディズニー好きにはたまらない魅力的なデザインとなっている。
また、軽いステンレス製でお手入れが簡単。冷たさと温かさをキープ可能な魔法びん構造を採用しており、スポーツ飲料も入れることができる。
