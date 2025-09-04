「真空断熱ケータイマグ（JNL−506DS）ミッキー」

　「サーモス」は、9月22日（月）から、ディズニーの人気キャラクターをデザインした「真空断熱ケータイマグ（JNL−506DS）」を、全国の直営店および公式オンラインショップで発売する。

【写真】迷う〜！　ミニーなど全ラインナップ一覧

■ホワイトカラーがおしゃれ

　今回発売される「真空断熱ケータイマグ（JNL−506DS）」は、ホワイトカラーの本体にディズニーキャラクターのイラストをあしらった限定ボトル。

　ラインナップには、ミッキーマウスをはじめ、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、プルート、グーフィー、スティッチの全7種類がそろう。

　いずれも、ボトルの正背面に、各キャラクターがダイナミックに描かれ、ディズニー好きにはたまらない魅力的なデザインとなっている。

　また、軽いステンレス製でお手入れが簡単。冷たさと温かさをキープ可能な魔法びん構造を採用しており、スポーツ飲料も入れることができる。