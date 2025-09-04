サッカー日本代表(世界ランキング17位)は来年のW杯を見据え、9月シリーズはアメリカで国際親善試合2戦に臨みます。現地1日からトレーニングを消化しているなか、中核として活躍が期待される久保建英選手が取材に応じました。

来年6月開幕のW杯は、アメリカ・メキシコ・カナダの3か国による共催。今回の遠征では6日にメキシコ(13位)、9日にアメリカ(15位)と、開催国として強化を進めている2チームとアウェーで対戦します。

久保選手は「両方ともホスト国でグループリーグでポット1に入ってくると思うので、(本大会で)対戦する可能性がある。そこも含めて、すごくいいマッチメイクなのかなと。いい試合が組まれているなと思います」と、W杯を見据えた対戦相手を評価。

さらに久保選手は、W杯開幕まで1年を切っているなかで「ここからは勝てばいいと思っている。チームが勝つことが優先だと思うので、(チームメートと)お互いの良さを出すことよりも、チームにとってプラスの方向に動いていければ」と話すと、「実際、日本の方がちょっと強いと思われている。それで負けてしまうと僕らにとってもメリットがないので、負けられない戦い」と勝利への執念を強調しました。

今回戦う2試合のポイントに挙げたのは「アジア予選でうまくいった攻撃的なウイングバックが、どこまで通用するか」。アジア勢以外の代表チームと対戦するのは、23年10月にチュニジアに勝利(2-0)して以来、約2年ぶりとなります。「今回の相手にビビってしまったら本番で勝ち上がっていくのは無理だと思う。積極的に、果敢に。ウイングバックのところで違いを出せる選手はたくさんいるので、使っていけたら」と語ります。

「最終予選とは違って、僕らがボールを握れない時間も続いてアップテンポの展開になることもあるかもしれない。相手にも傑出した個がいるので、そういったところもチェックしてもらいたい。でも僕らの方が総合力では圧倒的に上。しっかり2試合とも勝って終われたらいいなと思います」と、厳しい戦いが予想されるなかでも勝利を目指して戦います。