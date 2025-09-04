54歳・渡辺満里奈、マッシュ風ショートにイメチェン 新ヘアに「超絶かわいい法則発動中」「いつもかわいい」
タレントの渡辺満里奈（54）が、4日までにアメーバオフィシャルブログを更新。マッシュ風ショートヘアにイメチェンしたことを報告し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「似合いますね！」新ヘアを公開した渡辺満里奈
「ヘアカット」と題してブログを更新した渡辺。絵文字を交えながら「髪、切りました。いつも違う髪型」とつづり、「マッシュっぽくしました」と新ヘアスタイルを公開。すっきりとしたシルエットで首元が際立つ横顔ショットで、大人の上品さとかわいらしさが同居する仕上がりとなっている。
渡辺はこれまでも髪型を変えるたびにブログ等で報告していて、この投稿にもファンからは「かわいい人は何しても何着てもどんな髪型してもかわいいの法則、超絶発動中」「すっきりして明るい感じ」「いつもいつもかわいい」「似合いますね」「すごく可愛い」「ショートが似合う人羨ましい」などの声が寄せられている。
