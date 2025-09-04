米人気歌手のレディー・ガガ（３９）が３日（日本時間４日）、米フロリダ州マイアミで開催予定だったコンサートを開始直前に延期したことを発表した。

ガガはライブ開始の数分前に延期を発表。自身のインスタグラムのストーリーズに長文が書かれた画像をアップし「 皆さん、本当に本当に申し訳ありませんが、今夜のマイアミ公演を延期せざるを得ません。昨夜のリハーサルと今夜の声のウォーミングアップ中に、声が非常に張り詰めてしまい、主治医とボイストレーナーの両方から、リスクがあるため出演しないよう助言されました」と伝えた。

そして「皆さんのために無理してやり遂げたい気持ちは山々ですが、声帯に長期的な、あるいは永久的な損傷を負うリスクは冒せません。我々のようなショーにおけるこれまでの経験から、重大なリスクが伴うことは明白です。ご存知の通り私は毎晩ライブで歌っています。――この決断は苦渋の選択でしたが、声帯への長期的な影響を恐れる方がより大きな懸念です」と説明。また「ご迷惑をおかけし、がっかりさせ、失望させてしまったことに対し、心からお詫び申し上げます。本当に申し訳ありません。この事態を避けるため、私はこの過酷なショーを続けられるよう、自身の健康管理に細心の注意を払ってきました。ファンの皆様を心から愛しています。皆様を尊敬し、この心からの謝罪を受け入れてくださることを願っております」とした。今後については「公演は可能な限り早く再スケジュールするよう努めております」と伝えた。

ガガは来年１月に来日公演を行う予定になっている。