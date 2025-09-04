◆テニス ▽全米オープン（３日、米国・ニューヨーク）

２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が、４大大会では２０２１年全豪、全米では５年ぶりの４強だ。昨年２回戦で敗れた同１３位で第１１シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）に６−４、７−６のストレートで雪辱し、次戦は、決勝進出をかけ同９位で今年のウィンブルドン準優勝のアマンダ・アニシモバ（米国）と対戦する。過去の対戦成績は大坂から２戦全敗だ。

世界最大の２万人以上が入るセンターコートが、緊張で空気が張り詰めた。その中、２度目のマッチポイントでムホバのフォアがアウトになると、思わず大坂は、左手で目頭を押さえた。「（出産後）初めてのベスト４よ。オー・マイゴッド！ 夢が現実になった」。

昨年の２回戦でストレートで敗れ、過去２勝２敗の相手への雪辱だ。「とても難しい試合だった。昨年負けているし。でも、（自分が）泣いてないのが驚き」。その分、関係者席で声援を送った母環さんが、思わずバンザイをしながら涙を見せた。

勝敗を分けたのは、第１セットの４オールからの大坂のプレーだ。自分のサービスゲームで１５−３０。失えば、第１０ゲームを相手がサービスゲームをキープし、先行されるピンチだった。しかし、決して焦らず、ミスを減らし、チャンスだけ攻める新たなスタイルで挽回。ゲームを奪うと、次ゲームで相手のサービスゲームを破り第１セットを先取。重圧をかけた。

大坂は、準々決勝までの４試合で、落としたセットは３回戦のカサトキナ（オーストラリア）戦だけ。相手よりも半分ほどの合計５時間２１分で勝ち上がってきた。対するムホバは、４試合すべてフルセット。大坂の倍近い合計１０時間１４分を戦ってきた。

ムホバは、第１セットから何度も気にしていた左太ももを、第２セット前に治療。対する大坂の動きは衰えることがなかった。大坂は、相手に、過去同様、ドロップショットや逆回転のスライスで、前後上下に体の軸を動かされた。しかし、丁寧に、その緊張を、自らを律することで乗り越えた。

決勝進出をかけた次戦は、アニシモバが相手だ。過去、２戦全敗。ともに２０２２年４大大会の対戦で、全豪３回戦はフルセット、全仏１回戦はストレートで、大坂は敗れている。しかし、過去、４度の４大大会準々決勝以降、全１２試合は無敗の無双状態だ。１３試合目のこの日も勝利。優勝に向け、Ｖ率１００％の無敵ロードが開けている。