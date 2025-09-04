¡Ú»ç±ñ£Ó¡Û①②¿Íµ¤¤ÏÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤±¤Ê¤¤¡ª¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿ÈÖ¿Íµ¤¡ª¡©»ç±ñ£Ó¤Î²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
»¥ËÚ2ºÐS¤Î¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
①¿Íµ¤¤Ï¡Î£³¡¦£±¡¦£³¡¦£³¡Ï¡£
ÌÆÇÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð①¿Íµ¤1Ãå¤À¤«¤éÆ¬¸ÇÄê¤ÇÁÀ¤¨¤ë¡£
②¿Íµ¤¡Î£²¡¦£°¡¦£²¡¦£¶¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£²¡¦£±¡¦£°¡¦£·¡Ï¤È①¿Íµ¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿®ÍêÅÙ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡£
④¿Íµ¤¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Î£°¡¦£´¡¦£±¡¦£µ¡Ï¤ÈÈ¾¿ô¤¬ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£´£·£¹£±±ß¡£
ËüÇÏ·ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï16Ç¯¤Î£±²ó¤À¤±¡£
18Ç¯°Ê¹ß¤Ï60¡¢80ÇÜÂæ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢①～⑥¿Íµ¤ÇÏ¤·¤«Ï¢ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»¥ËÚ2ºÐS¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
