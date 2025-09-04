◇ナ・リーグ ブレーブス―カブス（2025年9月3日 シカゴ）

ブレーブスに移籍した韓国人内野手、金河成（キム・ハソン）内野手（29）が3日（日本時間4日）、敵地でのカブス戦に「7番・遊撃」で先発出場。第3打席で移籍後初アーチを放った。

2回の第1打席は捕邪飛、5回の第2打席は空振り三振に倒れたが、0―1の7回2死一、三塁の好機で相手3番手・ポメランツの初球、直球を捉え、左中間席に今季3号となる逆転3ランを放り込んだ。

これがブレーブス移籍後、初アーチでベンチのナインたちも一緒に祝福した。

キム・ハソンは23年にアジア出身内野手として初のゴールドグラブ賞（ユーティリティー部門）に輝いた名手で、昨季までパドレスでプレー。FAとなり今季から2年2900万ドル（約42億円）の契約（1年目終了後にオプトアウト付き）でレイズに加入した。

昨年9月に右肩を手術した影響で開幕は負傷者リスト（IL）で迎え、7月4日（同5日）のツインズ戦で今季初出場。ただ、この試合でふくらはぎを痛めた影響で数試合欠場が続いた他、腰痛など度重なるケガもあり、今季出場はわずか24試合にとどまり、レイズからウェーバーにかけられ、ブレーブスが今月1日（同2日）に獲得を発表。前日のカブス戦で移籍後初出場し、4打数2安打だった。