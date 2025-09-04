アメリカ遠征中の森保Jが初の非公開練習…冒頭27人全員参加も三笘薫は右膝下にテーピング
アメリカ遠征中の日本代表は現地時間3日、国際親善試合メキシコ戦(6日・オークランド)に向けてカリフォルニア州バークリーで調整した。冒頭15分間が報道陣に公開され、27人全員がウォーミングアップに参加。初日から別メニュー調整が続くMF三笘薫(ブライトン)はスパイク姿でピッチに立ち、右膝下とハムストリングにテーピングを巻いたままランニングやボール回しを行っていた。
公開された冒頭15分間のウォーミングアップには、前日2日に合流したFW前田大然(セルティック)とDF菅原由勢(ブレーメン)も含めた27人全員が参加。その後、今回の遠征で初めての非公開練習に移った。
これまで2日間は全メニューが報道陣に公開され、ミニゲームは5対5や6対6の少人数にとどめており、この日の非公開練習から実際の布陣を想定した戦術練習に着手したとみられる。
(取材・文 竹内達也)
