４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円０３銭前後と前日の午後５時時点に比べ７０銭程度のドル安・円高となっている。



３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円１０銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米経済指標で労働市場の減速が示されたことを受け一時１４７円８８銭まで軟化した。



前日に米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが出やすく、この日の東京市場は軟調な展開。ただ、今晩に８月のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用リポート、８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況指数などの発表を控えて模様眺めムードが広がりやすく、ドル円相場は１４８円台前半での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円５８銭前後と同５０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



