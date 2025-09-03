ファッションプライズ「LVMH Young Fashion Designers Prize（以下、LVMHプライズ）」が、2025年の受賞者を発表した。今年は大月壮士が手掛ける「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」がグランプリに輝いた。「ダブレット（doublet）」の井野将之、「セッチュウ（SETCHU）」の桑田悟史に続く、日本人で3人目の受賞となった。

【画像をもっと見る】

大月は1990年千葉県生まれ。2011年文化服装学院アパレルデザイン科メンズデザインコースを卒業。在学中にプライベートスクール「ここのがっこう」に通い、山縣良和と坂部三樹郎に師事。2015年秋冬よりソウシオオツキを立ち上げ、2回目のコレクションを発表後、LVMHプライズ2016のショートリストに日本人最年少でノミネートされた。2019年度 Tokyo新人デザイナーファッション大賞プロ部門入賞。TOKYO FASHION AWARD 2024を受賞し、副賞としてパリファッションウィーク中に行われたショールーム「showroom.tokyo」に出展した。

カール・ラガーフェルド プライズには、スティーブ・オ・スミス（Steve O Smith）の「スティーブ オ スミス（STEVE O SMITH）」が選出。前回新設されたサヴォアフェール プライズは、トリシェジュ・ドゥミ（Torishéju Dumi）の「トリシェジェ（TORISHÉJU）」が受賞した。

そのほかのファイナリストは、元バレエダンサーという異色の経歴をもつアラン・ポール（Alain Paul）による「アランポール（ALAINPAUL）」、ベンジャミン・バロン（Benjamin Barron）とブロール・オーガスト・ヴェストボ（Bror August Vestbø）のデュオが手掛ける「オールイン（ALL-IN）」、ミラノ発のフランチェスコ・ムラーノ（Francesco Murano）による「フランチェスコ ムラーノ（FRANCESCO MURANO）」、イギリスを拠点にするトル・コーカー（Tolu Coker）による「トル コーカー（TOLU COKER）」、オランダ・アムステルダムを拠点に活動するダニエル・アイトゥガノフ（Danial Aitouganov）の「ゾマー（Zomer）」の6ブランド。

今年の審査員には、「ジバンシィ（GIVENCHY）」の新クリエイティブディレクターであるサラ・バートン（Sarah Burton）が加わり、そのほかファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）、ステラ・マッカートニー（Stella McCartney）、ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）、ニゴー（NIGO）といったグループ傘下ブランドのクリエイティブディレクター陣が集結し、クリスチャン ディオールのクチュール会長兼CEO デルフィーヌ・アルノー（Delphine Arnault）などが名を連ねた。