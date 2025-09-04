ドキュメンタリー番組「&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜」の放送が決定！10月2日（木）24:59〜日本テレビにて放送開始（全6回）。未公開映像を追加したHulu特別版をHuluで独占配信する。放送に先駆け、番組ロゴも公開。

BTSを手がけた制作陣によるグローバルデビュープロジェクトから誕生した日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM。2022年の華々しいデビュー後、「それぞれ個性を持つ9人が1つのチームとなり、多様な世界を結び付ける」という意思のもと、人と人、人と世界を結び付け、その活躍を広げて来た。今年4月にリリースされた3rd SINGLE「Go in Blind （月狼）」では自身初のミリオン認定を達成、ファンであるLUNÉとの絆の強さも証明した。

そんな&TEAMがこの秋韓国デビューするというニュースが、9月3日（水）のアニバーサリーイベント「&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]」で発表された。本番組はそんな&TEAMの韓国デビューまでの貴重な約100日に完全密着。日本から世界へ新たな一歩を踏み出す9人の素顔を記録した、冠ドキュメンタリー番組！

韓国デビューに向けて真剣にレコーディングやレッスンに没頭するメンバーの様子、韓国デビューの準備をしながらも過ごす日本での多忙で充実した日々、忙しい日々の合間にメンバー同士で語り合う”韓国デビューへの覚悟と想い“など…日々の彼らの過ごし方と、メンバー同士の会話から垣間見える素の魅力にもぜひご注目！

【&TEAM コメント】

日本発のグローバルグループとして結成から3周年を迎えた今、韓国デビューに挑戦させていただくことになりました。僕たちの真価が問われるこの舞台に、大きなプレッシャーや不安も感じています。しかしそれ以上に、皆さんに成長した姿を一刻も早く見ていただきたいという強い想いで毎日準備しています。この番組を通して、本気でグローバル舞台を目指す僕たちの、ありのままの姿をぜひ見守っていただけたら嬉しいです。

【放送/オンライン動画配信 概要】

■「&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜」

放送日：10月2日（木）24:59〜 毎週木曜日 日本テレビにて放送（全6回）

製作著作：「&TEAM 100日密着〜Howling out to the World〜」 製作委員会

■「&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜」 Hulu特別版

番組放送前 毎週木曜0:00〜 Huluにて先行独占配信スタート

地上波放送にHuluだけの未公開映像を追加した特別版

■「&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜」 見逃し配信

番組放送後 木曜25:29〜 Hulu、TVer、日テレTADAにて配信スタート

■「&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜」 YouTube版

番組放送後 木曜25:29〜 YouTubeにて配信スタート