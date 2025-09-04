【レポート】&TEAM韓国デビュー決定！「LUNÉの皆さんのおかげで実現できた」（EJ）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

&TEAMが、9月3日に開催した結成3周年記念アニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』の公演内で、10月28日に&TEAM韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たすことを発表した。&TEAMが掲げる“Japan to Global”を実現するための、あらたな一歩となる。

■BTSや嵐「Love so sweet」をカバー

&TEAMは、結成3周年を迎えたことを記念し、9月2日・3日の2日間にわたりアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』を開催。公演では、&TEAMのWolf DNAをみせつける「W.O.L.F. (Win or Lose Fight)」で幕を開けた。

アニバーサリーイベントならではのステージとして、BTSのカバーを披露（9月2日は「Burning Up (FIRE)」、9月3日昼公演は「Run」、9月3日夜公演は「MIC Drop」）。炎の特効演出と力強いパフォーマンスで熱いステージをみせつけ、サプライズの歓声が会場いっぱいに響きわたった。

期待が寄せられたカバーステージ、EJ、NICHOLAS、JO、HARUA、TAKI、MAKIの6名が眼鏡をかけて登場し「What Makes You Beautiful」（One Direction）を爽やかに披露。続いてMAKIが「All That Matters」（Justin Bieber）を披露し、ギター演奏にあわせて伸びやかな歌唱力を存分にみせつけた。

FUMAは緊張感漂う静かな空間にマイクスタンドとともに登場。「I LOVE YOU」（尾崎豊）をしっとりと歌い上げ、会場はうっとりとするような雰囲気に。続いて、YUMAは高音が印象的な「You Were Beautiful」（DAY6）を披露し、力強くも切ない楽曲を高い表現力で歌い上げた。

お城を彷彿させるような映像が映し出されると、王子様ビジュアルのKとJOが登場。「Love so sweet」（嵐）を披露すると、会場が一体となって口ずさむ様子もみられ大盛り上がりをみせた。グループいちのファッション好きであるNICHOLASは、自身でコーディネートした衣装で登場し、「Summer (Feat. BE’O)」（Paul Blanco, BE’O）をチルサウンドに溶け込む甘い声で歌い上げた。「スパークル」（RADWIMPS）を透き通った声で披露したTAKIは、普段の姿とのギャップをみせつけるような姿で会場を魅了した。

カバーステージ最後には、EJとHARUAが「カブトムシ」（aiko）を披露し、ふたりの雰囲気にぴったりな優しい歌声とLUNE（&TEAMのファンネーム、Eはアキュートアクセント付きが正式表記）に寄せた手書きのメッセージに癒されるファンが続出する様子が見受けられた。

また、FUMA、K、YUMAは、キャップとともにキレのあるヒップホップ調のダンスから、白シャツを纏いカメラをLUNEに見立てたセンセーショナルなダンスまで高い表現力でダンスメドレーを披露し会場を沸かせた。また、8月に自身初のミリオン認定を達成したことを発表した3rdシングルのタイトル曲「Go in Blind (月狼)」のバンドバージョンや、トロッコでLUNEの近くまで駆けつけた「Feel the Pulse」など、様々な演出で会場を魅了した。

■&TEAM韓国デビューを発表

9月3日の夜公演では、アンコールを待つLUNEの声が会場に響くなか、突如映像が流れると、2022年9月3日の結成日から&TEAMとLUNEが共に歩んできた1097日分の思い出のシーンがスクリーンを駆け巡った。日本で結成して以来、“Japan to Global”を掲げ日本を中心に様々な活動を通じて、LUNEに支えられながらファンダムを拡大してきた&TEAMが、少しずつ大きくなる会場で公演をする姿や、アジアツアーやミリオン認定達成などひとつずつ夢を叶えながら世界への道のりを着実に歩んできた姿が映し出されていく。

舞台に上がる前や大事な節目に「Go ONE!」の掛け声で集う&TEAMならではの円陣のシーンで映像が終わると思いきや、「Japan to Global Next Chapter LUNE, Are You Ready？」とメッセージが映し出されると、「&TEAM KR 1st Mini Album ‘Back to Life’ 2025.10.28 release」の文字とロゴが映し出された。

HYBE初の日本現地化グループとして前例のない道を歩んできた&TEAMとLUNEが、次に歩むあらたな一歩として韓国デビューが発表され、会場は感動の涙に包まれた。割れんばかりの大歓声のなかメンバーが再登場すると、&TEAM誕生のきっかけとなったオーディション番組『&AUDITION-The Howling-』のシグナルソングである「The Final Countdown (&TEAM ver.)」を披露。これまで&TEAMとLUNEが過ごしてきた時間を思い起こさせるステージで、大きく成長したメンバーの姿をみせつけた。

■「ここまで来れたのはLUNEの皆さん一人ひとりの力があったから」（FUMA）

最後のコメントでは、サブリーダーのFUMAが「LUNEの皆さん、韓国デビューです。ここまで来れたのはLUNEの皆さん一人ひとりの力があったから、応援があったから、愛があったから、ひとつになってここまで来ることができました」とLUNEへの感謝を伝えた。

韓国出身のリーダーであるEJは「LUNEの皆さん、僕たち&TEAMがついに韓国デビューを迎えることになりました。長い間この瞬間を待っていてくださったLUNEの皆さんのおかげで実現できたと思っています。韓国デビューをきっかけに、もっと広い世界へ、もっと遠くまで&TEAMの魅力を届けていけたらうれしいです。その歩みに、ぜひLUNEの皆さんも一緒に進んでいただけたらと思います。本当にカッコいい姿をお見せできるように一生懸命準備していますので、もう少しだけ待っていてください。そして、たくさんの応援をよろしくお願いします。」 と思いを語った。

続いてKは「たくさんのLUNEの皆さん、まだ会いにいけていないLUNEの皆さんも楽しんでいただけるよう準備している。世界のLUNEの皆さんに韓国の音楽番組で1位を獲った姿を早くみせたい」と熱く意気込みを語った。

また、9月3日には、韓国デビューまでの約100日に完全密着した冠ドキュメンタリー番組『&TEAM 100日密着 ～Howling out to the World～』が放送されることが発表された。日本から世界へあらたな一歩を踏み出す9人の素顔を記録した本番組は、10月2日から毎週木曜日24時59分に日本テレビで全6回にわたり放送、さらにHulu特別版も配信される予定だ。

最後には、『&AUDITION -The Howling-』のオリジナル曲「Melody (&TEAM ver.)」を披露し、会場をあとにした。本公演はWeverseを通じて52の国と地域で視聴され、グローバルでの注目の高さがうかがえた。

&TEAM韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、10月28日にリリース。日本輸入盤は、10月29日に発売予定だ。なお、9月4日12時より予約が開始となる。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

MINI ALBUM『Back to Life』

韓国発売日：10月28日

■番組情報

日本テレビ『&TEAM 100日密着 ～Howling out to the World～』

10/02（木）スタート

毎週木曜24:59～

※毎週木曜00:00からHuluにて地上波放送に未公開映像を加えた特別版を配信

※番組放送後、Hulu、TVer、日テレTADAにて見逃し配信

※番組放送後、木曜25:29～YouTubeにて配信スタート

出演：&TEAM

