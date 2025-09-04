aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が、9月3日に韓国で行われた「HAUS NOWHERE SEOUL」のプレオープンイベントで、メタルフレームのメガネをかけたセクシーなドレス姿で登場した。

【写真・動画】「非現実的なビジュアル」aespaカリナのセクシーなロングドレス姿【動画】aespa新曲『Rich Man』MVティザー

■aespaカリナ、HAUS NOWHERE SEOULプレオープンイベントに登場

イベントのフォトウォールに現れたカリナは、オールブラックのクールなコーディネート。黒髪ロングヘアをバックにまとめ、メタルフレームのメガネをかけたスタイルが知的な印象を与える。ピンヒールのサンダルに合わせたロングドレスは、サイドが大きくくり抜かれており、引き締まったウエストと背中を大胆に見せたセクシーなデザインだ。

観衆から熱狂的な歓声で迎え入れられたカリナは、まるでAIのような完璧な美貌を惜しまず発揮。メガネを時折クイッと上げたり、エレガントに手を振ったり、にっこりと微笑んで応じていた。

SNSでは「非現実的なビジュアル」「美しすぎる！」「AIでも勝てない美貌」「ウエストキュッとなってて憧れる～」「クールビューティすぎる」など、反響を集めている。

■aespaはカムバック目前！『Rich Man』ティザー公開

なおaespaは明日9月5日、6thミニアルバム『Rich Man』をリリースしてカムバックする。タイトル曲のミュージックビデオのティザー映像も公開された。