長野県中野市で２０２３年５月、住民や警察官計４人が殺害された事件で、殺人罪と銃刀法違反に問われた同市、農業青木政憲被告（３４）の裁判員裁判の初公判が４日午前、長野地裁（坂田正史裁判長）で始まった。

青木被告は罪状認否で「黙秘します」と述べ、弁護側は刑事責任能力の程度を争う姿勢を示した。

起訴状では、青木被告は２３年５月２５日夕、自宅前を散歩で通りかかった同市の竹内靖子さん（当時７０歳）と村上幸枝さん（同６６歳）をナイフで刺して殺害。パトカーで駆けつけた県警中野署地域課の池内卓夫警部（同６１歳）と玉井良樹警視（同４６歳）（ともに２階級特進）を猟銃やナイフで殺害したとしている。

青木被告は事件後、自宅に約１２時間立てこもった末に身柄を確保された。逮捕後の調べでは「女性２人に『ぼっち』（独りぼっち）とバカにされていると思い、殺してやろうと考えた」と供述。警察官２人については「撃たれると思ったので先に撃った」と話していた。

検察側は冒頭陳述で「被告には妄想症状があったが、事件前後の行動に直接的な影響はみられず、完全責任能力があった」と指摘。弁護側は「妄想が動機に影響を与え、善悪を判断する能力が著しく低下していた」として心神耗弱の状態だったと主張した。

青木被告は猟銃や空気銃の所持許可を得ており、長期間使用されていなかった猟銃の一種「ハーフライフル銃」が凶器となった。事件などを機に銃刀法が改正され、ハーフライフル銃の所持許可の基準などが厳格化された。