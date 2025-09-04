ミスタードーナツが『ブラックサンダー』と今年もコラボ ハロウィーン仕様で“ザクザク”に大変身
ミスタードーナツは、有楽製菓が手掛ける人気のお菓子『ブラックサンダー』とのコラボレーションを今年も展開し、人気ドーナツがハロウィーン仕様に変身した『MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー』全4種を10日から10月31日の期間限定で発売する。
【写真】全11種類！『ポン・デ・チョコデビル』目のデザイン
同店では「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる。
今回発売する『MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー』では、昨年好評だった『ブラックサンダー』とのコラボレーション商品が、ラインアップも新たに、さらにザクザク食感を楽しめる商品となって登場。今年のハロウィーンは、“「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！”というストーリーを表現した見た目も楽しめる商品展開となっている。
ブラックサンダーモンスターたちのトッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、今年はさらにザクザク食感がアップし、より『ブラックサンダー』らしさと、ミスタードーナツの人気のドーナツ生地との相性を楽しめる商品に仕上げている。チョコレート生地にザクザク食感をトッピングした『ブラックサンダーチョコレート』や、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる『ブラックサンダー＆エンゼル』、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた『ブラックサンダーチョコファッション』で、それぞれの生地やトッピングとザクザク食感の組み合わせを楽しむことができる。
■商品詳細
『ブラックサンダーチョコレート』テイクアウト237円／イートイン242円
チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ゴールデントッピングでイナズマを表現した。
【キャラクター説明】
モンスターのちょっぴりドジなリーダー。キラキラ光るイナズマ模様がじまんだけど、ほんとはすごく怖がり。でも仲間のためなら、ザックザックとまっさきにとび出してがんばっちゃう！
『ブラックサンダー&エンゼル』テイクアウト237円／イートイン242円
ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ホワイトチョコでイナズマを表現した。
【キャラクター説明】
ポン・デ・チョコデビルのイナズマからリーダーをかばった、やさしいモンスター。まっしろなイナズマ模様は、そのやさしさのしるしなんだって。「ザックリ、ふわっといこう〜♪」が口ぐせ。
『ブラックサンダーチョコファッション』テイクアウト237円／イートイン242円
オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ストロベリーチョコでイナズマを表現した。
【キャラクター説明】
ピンクのイナズマ模様がチャームポイント。おいしい魔法「ザクザク☆スパーク」で、こどもたちからあふれでたえがおを集めている“にこにこコレクター”
『ポン・デ・チョコデビル』テイクアウト205円／イートイン209円
ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピング。チョコの目がチャームポイントのチョコデビルドーナツ。目のデザインは全部で11種類。
【キャラクター説明】
ちっちゃなつばさをバサバサさせて、いつの間にかひょっこりあらわれるイタズラっこ！おどろかせるのが大好きで、ついイナズマを落としちゃうことも。小悪魔だけど、どこかにくめない元気キャラ。
