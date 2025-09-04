ロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩総書記が訪中しました。同時に注目されているのが、金総書記にジュエ氏とみられる娘が同行していることです。公の場に初登場してから呼び方が次々と変わり、国内での重要度がうかがえます。同行の狙いを考えます。

■世界が注目する場に…ジュエ氏同行か

藤井貴彦キャスター

「今回、いわゆる権威主義国家3人の指導者のそろい踏みで、世界中が注目したということになります。ジュエ氏とみられる娘が、金総書記の後ろに写っているのが分かります。なぜこういった舞台に、ジュエ氏と見られる娘を同行させたのでしょうか？」

■初登場から1年で…呼び方どう変化？

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「金総書記は現在40代前半とみられ、韓国の情報機関である国家情報院によると、3人の子どもがいます。2番目の子どもがジュエ氏とされています。ジュエ氏の年齢は10代前半ではないかとされています」

「ジュエ氏とみられる娘が初めて公に姿を見せたのは2022年。新型の大陸間弾道ミサイルICBMを北朝鮮が発射した時です。当時の写真では、白い上着を着て金総書記と手をつないでいます。その後、軍事パレードなどさまざまな場面で登場しています」

藤井キャスター

「日本テレビも『ジュエ氏とみられる娘』と断定していない表現を使っていますが、この理由は何でしょうか？」

小栗委員

「北朝鮮は金総書記の子どもが何人いて何歳なのか、正式には発表していません」

「（2022年のICBM発射時の写真に写っている）女性が金総書記の娘だということは北朝鮮メディアで言及されてはいますが、現状ジュエという名前かどうかの確証がないため、あくまでも『ジュエ氏とみられる娘』という表現にしています」

「このジュエ氏とみられる娘、その呼び方がどんどん変わっています。初めてその姿が公開された時、北朝鮮メディアは『愛するお子様』（2022年11月19日付の労働新聞）と紹介していました」

「その後は、『尊いお子様』（2022年11月27日放送の朝鮮中央テレビ）や『尊敬するお子様』（2023年2月8日放送の朝鮮中央テレビ）になりました」

「初登場から1年後には、北朝鮮メディアが対外的に示したものではないものの、『朝鮮の新星女将軍』という呼び方を一部の海外メディアが指摘。この時は金総書記とペアルックのようにサングラスをかけ、大人びた出で立ちで一緒に空軍を視察していました」

■板垣さん「期待を寄せている」

小栗委員

「金総書記にも以前、『新星将軍』という呼び方が使われていたことから、国内での重要度がうかがえます」

藤井キャスター

「わずか1年で格好も呼び方もだいぶ変わっています」

板垣李光人さん（俳優・『news zero』水曜パートナー）

「1年で、『お子様』から『新星女将軍』に呼び方が変わっているところもそうですし、今回世界が注目している北朝鮮にとっても、大事な舞台に同行させているということは、本当にそれだけ期待を寄せているんだろうなと感じます」

■3か国首脳が集まる場に同行する意義

藤井キャスター

「実際、ジュエ氏と見られる娘を中国・ロシア・北朝鮮のトップが集まるところに連れていくのはどんな意義があるのでしょうか」

小栗委員

「コリア・レポート編集長の辺真一（ピョン・ジンイル）さんは、『ジュエ氏に海外を見せてあげたいという親心もあるのではないか』とした上で、『この娘こそが後継者だという覚悟の表れではないか』と指摘しています」

「また、ジュエ氏とみられる娘が何らかの要職に起用される可能性もあるということです」

藤井キャスター

「今後、北朝鮮の動向を見ていく上で、ジュエ氏とみられる娘の存在が鍵になるかもしれません」

（9月3日『news zero』より）