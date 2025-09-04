¡ÚÂ®Êó¡Ûºë¶Ì¡¦Àî¸ý»Ô¤Î±Ä¶È¶Ø»ßÃÏ°è¤ÇÉ÷Â¯Å¹·Ð±Ä¤«¡¡·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷¤éÂáÊá¡¡Ç¯´Ö1²¯±ß°Ê¾åÇä¤ê¾å¤²¤«¡¡ºë¶Ì¸©·Ù
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Î±Ä¶È¶Ø»ßÃÏ°è¤ÇÃËÀµÒ¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤ÏÃËÀÍÑ¤Î¸ø½°Íá¾ì¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â´Ú¹ñÀÒ¤Î³ÔÉÒ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤È¸â½çÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤Ï3Æü¸á¸å¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÀ¾Àî¸ý¤Ë¤¢¤ë¸ø½°Íá¾ì¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤Î¸Ä¼¼Æâ¤Ç¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÃËÀµÒ¤ËÂÐ¤·ÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢±Ä¶È¶Ø»ßÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÔÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñÀÒ¤Î½÷À½¾¶È°÷2¿Í¤¬Å¹¤Î±Ä¶È¤ò¤Û¤¦½õ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÏÃËÀÍÑ¤Î¸ø½°Íá¾ì¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀµÒ¤¬¡Ö60Ê¬9000±ß¤Î¥³¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö90Ê¬13000±ß¤Î¥³¡¼¥¹¡×¤òÁª¤Ö¤È¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï1Æü¤Ç40¿Í¤Û¤É¤ÎÃËÀµÒ¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢1Ç¯´Ö¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤òÉÔÀµ¤ËÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï5¡Á6¿Í¤Û¤É¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÅ¹¤Î¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£