それ【GU】って本当ッ！？ 40・50代こそ狙いたい！「おしゃれスニーカー」

「これが【GU（ジーユー）】！？」と驚いてしまいそうなほど高見えなスニーカーが登場。大人の足元に取り入れやすいデザインで、40・50代のデイリーコーデをセンスよく仕上げてくれそうです。手に取りやすい価格なので、今っぽいおしゃれを気軽に楽しめそうなのも嬉しいポイント。今回はスタッフさんの着こなしとあわせてご紹介します。

秋ムード高まる！ ベロア × ガムソールの大人スニーカー

【GU】「ベロアスニーカー」\2,990（税込）

レトロな雰囲気を醸し出すガムソールに、秋らしさを感じるベロア素材を組み合わせたスニーカー。 公式オンラインストアによると「やわらかなベロア素材で足当たりがよい」というのも魅力です。さらにガムソールは汚れが目立ちにくそうなので、デイリー使いにもぴったり。ブラック、ベージュ、ダークブラウン、ダークグリーンという取り入れやすい全4色展開。

シンプルコーデを格上げ！ ベロアスニーカーで季節感プラス

白Tにチェックシャツをラフに羽織り、Iラインシルエットの黒スカートで縦ラインを強調。そこにレトロなベロアスニーカーを合わせることで、シンプルな着こなしが一気に秋らしい雰囲気に。キャップや大きめバッグをプラスすることで、アクティブさとこなれ感を兼ね備えた、40・50代にちょうどいい週末スタイルが完成しています。

2色シューレースで遊べる！ 旬スニーカー

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」\2,990（税込）

丸紐と平紐の2色のシューレースを組み合わせたフラットスニーカー。そのまま2色で遊びを効かせても、単品使いでシンプルにまとめてもOKと、シューレースの使い方次第で雰囲気が変わるのが魅力です。公式オンラインストアによると、「踵と土踏まずのフィット感がよいカップインソール」を採用しており、快適なはき心地を実感できそう。ブラック、ブラウン、シルバーの全3色展開。

足元ブラウンでやわらかく仕上げる大人のシンプルコーデ

ベージュのTシャツと黒ワイドパンツを合わせたワンツーに、ブラウン小物を効かせた大人のカジュアルスタイル。足元にはトレンドカラー・ブラウンのフラットスニーカーを合わせ、コーデ全体をやわらかくまとめています。バッグとスニーカーの色味をリンクさせることで統一感が生まれ、シンプルながら洗練された雰囲気に。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K