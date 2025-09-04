全米オープン

テニスの4大大会・全米オープンは3日（日本時間4日）、女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング24位の大坂なおみ（フリー）が同13位のカロリーナ・ムホバ（チェコ）に2-0（6-4、7-6）で勝利し、準決勝に進出した。試合後、コート上でのインタビューで「とても難しい試合でした」と語った。

大坂は、お互いサービスゲームをキープし合って迎えた第10ゲームをブレーク。6-4で第1セットを先取した。ムホバが左腿の治療のためにメディカルタイムアウトをとった後に開始された第2セットは、第1ゲームをブレークされるも直後にブレークし返す展開。最後はタイブレークにもつれた熱戦を制し、大歓声を浴びた。客席で観戦していた母・環さんの目には涙が光っていた。

試合後、コート上でのインタビューに答えた大坂は「とても難しい試合でした」と試合を振り返り、「昨年は、私が最高のウェアで臨んだのに彼女に負けたから、とっても不満だったんです（笑）」と“リベンジ成功”を無邪気に笑った。

大坂は8強に進出した4大大会では全て優勝している。第一子出産から競技復帰し、「とにかく、ここに居られてとても幸せです」「夢がかなったような気分です」と感慨深げに語った。それでも、「泣いていない自分に正直驚いています（笑）」と“ナオミ節”は健在。「見えないところで努力を重ねてきたので、チームに感謝しています。健康でいられて嬉しいです」と語った。



（THE ANSWER編集部）