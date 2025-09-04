¿¹ÊÝJÂÐÀï¹ñ¤¬¡ÖÍ½´ü¤»¤ÌÅðÆñ»ö·ï¡×¡¡Í¢Á÷¼ÖÎ¾¤Ë¿¯Æþ¼Ô¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö»ÔÄ¹¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÏÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï
¡¡º£·î¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤¬Îý½¬ÍÑ¶ñ¤ÎÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ï¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢9·î6Æü¤ËÆüËÜ¡¢9Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÖBolavip¡×¤Ï¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤Î½àÈ÷Ãæ¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÍ½´ü¤»¤ÌÅðÆñ»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢ÆüËÜ¤È¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¢Á÷¼ÖÎ¾¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¸°¤ò²õ¤·¤ÆÎý½¬Ãæ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Ð¥ó¥É¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍÑ¶ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉÊÊª¤òÅð¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅðÆñ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¤«¤é9·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÁáÄ«¤È¸«¤é¤ì¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Öabc7news¡×¤Ï¡ÖÅðÆñ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É·Ù»¡¤È¥Ð¡¼¥Ð¥é¡¦¥ê¡¼»ÔÄ¹¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë