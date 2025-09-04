「強大な東風が全世界を震えさせる（東風浩蕩，威震寰宇）」。

3日、中国北京天安門で開催された9・3軍事パレードの司会者は東風戦略核ミサイルの威力をこのように紹介した。この日の軍事パレードは、2027年までに世界一流軍隊を建設するという、いわゆる「建軍100周年奮闘目標」達成期間を2年後に控えて行われた。米国を狙って約500基の先端武器を公開した。

軍事パレードのクライマックスは巡航・極超音速・第1核・第2核ミサイルまで4種類で構成された戦略打撃（ZL）部隊が飾った。まず巡航ミサイルが天安門を通過した。台湾海峡と南シナ海で米国と同盟国の接近を事前に遮断する長距離巡航ミサイルの長剣−20A、鷹撃−18Cが空軍・海軍・ロケット軍基地に実戦配備された。

極超音速ミサイル戦力も補強した。空母キラーと呼ばれる鷹撃−21は音速の6倍で飛行し、命中段階では音速の10倍の時速1万2240キロまで加速する武器として知られる。中国は2022年4月に055型駆逐艦で試験発射に成功したとし、現存するいかなるミサイル迎撃体系も突破できると自信を表した。2019年の軍事パレードで初めて公開した東風−17は滑降飛行のため弾頭に特徴がある。射程距離1800〜2500キロ、時速6125キロ（マッハ5）の諸元を誇る。最大射程距離5000キロでグアムの米軍基地を打撃できる東風−26D改良型ミサイルも極超音速ミサイルに分類した。

続いて地上移動型と固定式、空中および水中から発射できる戦略核5銃士が後ろに続いた。戦略爆撃機H−6Kから発射する空中発射弾道ミサイルの驚雷−1は中国核投射能力の空白を埋めながら初めて登場した。潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）巨浪−3は従来の巨浪−2から一段階アップグレードされた。東風−61大陸間弾道ミサイルは2019年にフィナーレを飾った最大射程距離1万4000キロで全世界を打撃できる東風−41を代替した。移動型大陸間弾道ミサイル（ICBM）の東風−31BJは従来の東風−31AGから発展した。

予行演習段階で露出した全長18〜20メートルの超大型無人潜水艇（XLUUV）AJX002も全貌を現した。偽装シートで覆われていた潜水艇はHSU100と明らかになった。2019年の全長7．6メートルの無人潜水艇HSU001から約20メートルに拡大した。