“グラビア界のニュースター”仙北谷ハンナ、ワールドクラスボディで魅せる水着姿 『ヤンジャン』に登場
多数の人気俳優・アイドルが誕生した『ヤングジャンプ』の誌上オーディション「制コレ24」で準グランプリを獲得した仙北谷ハンナが、4日発売の『週刊ヤングジャンプ』40号（集英社）の巻末グラビアに登場する。
【写真】ワールドクラスボディの水着姿を披露した仙北谷ハンナ
制コレ24ソログラビアの最後を飾るのは、準グランプリのワールドクラスボディを持つ仙北谷。圧倒的なトキメキボディを堪能できる最新グラビアは、あらゆる方向から仙北谷の魅力を届ける。
海外トップモデルを思わせるクールビューティー、ヒョウ柄ビキニでギャルに変身したかと思えば、清楚でかわいい白水着姿にも。どんな水着もバッチリ着こなすグラビア界のニュースターぶりを発揮している。
表紙・巻頭グラビアにはえなこ、センターグラビアには赤間四季(#Mooove)が登場する。
