熱帯低気圧は、4日(木)の午前3時に台風15号（ペイパー）になりました。4日は九州に最接近する見込みです。5日(金)にかけては四国や近畿へと大雨をもたらす雨雲が移りそうです。

4日午前6時の天気図です。種子島の南に台風15号があり、北側で発達した雲が広がっています。

台風15号は、4日午前6時現在、種子島の南およそ170キロにあって1時間に30キロの速さで北に進んでいます。中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。

台風は、4日午後6時には宮崎県日南市付近、5日午前6時には高知市付近に進む予想です。海の水温が高いことからかなり暖かく湿った空気が熱帯低気圧や台風に流れ込み、周辺では大気の状態が不安定になりそうです。大雨が特徴の台風です。

今後の雨と風の予想ですが、4日は九州に接近し、台風の中心の東側にあたるところでは雨が強まりそうです。

4日の夜のはじめごろから5日未明にかけては四国に接近し、中国地方や近畿を含め発達した雨雲がかかりそうです。

【5日午前6時までに予想される24時間降水量は（多い所）】

関東甲信地方 100ミリ

東海地方 180ミリ

近畿地方 150ミリ

中国地方 100ミリ

四国地方 300ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部 200ミリ

奄美地方 100ミリ

九州、四国、東海では、台風の影響で線状降水帯が発生し大雨の危険度が高まるおそれがあります。

4日は西日本の太平洋側を中心に大雨になるところがあるでしょう。

台風15号は5日以降東海や関東に向かう予想です。予報円は台風の中心が70％の確率で入ることを示したものですが、週末の時点では大きく若干幅がある状態です。

5日にかけて太平洋側で雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。台風については、最新の情報に注意をするようにしてください。