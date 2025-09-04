前田大然や旗手怜央がセルティックのEL登録メンバー入りも…山田新と稲村隼翔は外れる

　欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が3日、ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズに臨むセルティックの登録メンバーを発表した。

　チャンピオンズリーグ（CL）予選・プレーオフに敗れてELに出場することになったセルティックの登録メンバーには前田大然や旗手怜央らが順当に選ばれた一方、今夏川崎フロンターレから加入した山田新と、アルビレックス新潟から加入した稲村隼翔はメンバー外となった。

　EL・リーグフェーズでセルティックは、ツルヴェナ・ズヴェズダやブラガ、シュトゥルム・グラーツ、ミッティラン、フェイエノールト、ローマ、ボローニャ、ユトレヒトとの対戦を予定している。

　セルティックの登録メンバー24名は以下の通り。なお、ポジションは欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照。

▼GK
1　カスパー・シュマイケル
12　ヴィルヤミ・シニサロ
31　ロス・ドゥーアン

▼DF
2　アリスター・ジョンストン
5　リアム・スケールズ
6　オーストン・トラスティ
20　キャメロン・カーター・ヴィッカース
36　マルセロ・サラッキ
41　旗手怜央
47　デイン・マレー
56　アンソニー・ラルストン
63　キーラン・ティアニー

▼MF
13　ヤン・ヒョンジュン
14　ルーク・マッコーワン
27　アルネ・エンゲルス
28　パウロ・ベルナルド
42　カラム・マグレガー
49　ジェームズ・フォレスト

▼FW
8　ベンジャミン・ニグレン
10　ミシェル・アンジェ・バリクウィシャ
17　ケレチ・イヘアナチョ
23　セバスティアン・トゥネクティ
24　ジョニー・ケニー
38　前田大然