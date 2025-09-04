日本代表、冒頭15分公開でメキシコ戦へ本格調整開始…菅原由勢、三笘薫、前田大然も加わり27名で練習実施

日本代表は3日、国際親善試合メキシコ代表戦に向け、カリフォルニア州バークレーで練習を行った。



1日と2日はメディア全公開でコンディション調整に重きを置いた練習を実施してきたが、3日からは冒頭15分のみのメディア公開に。3日後に迫ったメキシコ戦に向け、本格的な調整がスタートした。



この日の練習には招集メンバー27名が全体練習に参加し、ストレッチやラダー、ボール回しで調整した。2日の練習から合流した前田大然と追加招集の菅原由勢、2日連続で個別でのコンディション調整となった三笘薫も公開された15分間はフルメニューをこなしている。



メキシコとの一戦は、9月7日（日）日本時間11時キックオフ。NHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。



取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）