自転車利用者の交通違反に「青切符」を交付する制度が来年４月に導入されることを受け、警察庁は４日、違反内容や取り締まり方針をまとめた「自転車ルールブック」を公表した。

ただちに青切符を交付する悪質な違反として、走行中に携帯電話を使用する「ながらスマホ」などを列挙した。

反則金を科す違反は「信号無視」や「並走」など計１１３種類で、１６歳以上を対象に青切符を交付する。

ルールブックでは、警察官が違反を確認した際、「基本的に現場で指導・警告」を実施すると明記。警告に従わない場合や、歩行者を立ち止まらせるなどの危険を生じさせた場合に青切符を交付する。悪質な違反行為の〈１〉ながらスマホ〈２〉ブレーキのない自転車で走行〈３〉遮断踏切立ち入り――については指導・警告を経ずに摘発対象とするとした。

一方、自転車の歩道通行については「全て禁止されるのか」「狭い車道もある」といった意見が警察庁に寄せられるなど、関心が高いことから、走行が可能なケースを具体的に例示した。

道路標識などで通行を認める場合や、１３歳未満の子供、７０歳以上の高齢者らは歩道を走行できる。車の交通量が多かったり、車道の幅が狭かったりして歩道通行がやむを得ない場合も、走行が認められるとした。

ルールブックでは、現在も刑事処分の対象となっている飲酒運転などの違反も網羅的に紹介しており、警察庁はホームページで公開し、交通安全教室などでの活用につなげたい考えだ。