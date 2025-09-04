ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÐÈÄ²óÈò¤â¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨8ÅÙÌÜ´°ÉõÉé¤±¤Ç2Ï¢ÇÔ¡¡¥Ñ·³¤âÇÔ¤ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö20¡×¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 3¡¼0 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â´Ø·¸¤Ê¤·¤Î¹âÂ®¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÄËÎõ¤Ê¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¡¢²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤¿ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç°ìËÜ½Ð¤º2Ï¢ÇÔ¡£º£µ¨8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ä¸º¤é¤·¤Æ¡Ö20¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï12²óÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖºòÆü¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤è¤¦¤Ç¡ÖÉÂµ¤¤ÇÃ¦¿å¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ëÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÅÐÈÄ²óÈò¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Î¤ß¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¤·¤«¤·Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È0¡¼2¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤ò¤ä¤Ö¤ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÎÝ¾å¤Ç¤Ï´î¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡¼1¤«¤éÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤·¿Ä¤òÂç¤¤¯³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÂçÃ«¤Ï¡ÖÄË¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¥µ¡¼¥É¤ËÅ¾¤¬¤ë¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´Â®ÎÏ¤Ç°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆµÞî±ÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¡¢½é²ó¡¢2²ó¤È¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É4²ó2/3¡¢84µå¡¢5°ÂÂÇ¡¢2ÈïËÜÎÝÂÇ¡¢2»Íµå¡¢2¼ºÅÀ¡£6²ó¤Ë¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¤â¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂÇÀþ¤Ï2²ó¤ÎÌµ»àËþÎÝ¡¢3²ó¤Î2»àËþÎÝ¡¢5²ó¤Î1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â°ìËÜ¤¬½Ð¤ºÌµÆÀÅÀ¡£º£µ¨8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´°ÉõÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±Æü¤Î»î¹ç¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö20¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
