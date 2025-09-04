横浜地方気象台は４日、台風１５号に関する気象情報を発表した。神奈川県内は台風の影響で４日夜遅くから５日夜の初め頃にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあるという。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、落雷や竜巻などに注意するよう呼びかけている。

気象台によると、熱帯低気圧から変わった台風１５号は４日午前３時時点で奄美大島の東約１４０キロにあり、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいる。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。

今後、西日本から東日本の太平洋沿岸を東へ進み、関東甲信地方には５日午後に最も接近する見込み。当初より南側を進む予想となっているが、実際の進路や発達の程度によっては警報級の大雨になる恐れがあるとしている。

４日は県内で１時間に３０ミリの激しい雨が降る所があり、５日は東部で１時間４０ミリ、西部では１時間５０ミリの非常に激しい雨となる可能性がある。５日午前６時までの２４時間に予想される降水量は、東部の多い所で６０ミリ、西部は１００ミリ。その後、６日午前６時までの２４時間では、東部１２０ミリ、西部２００ミリを見込んでいる。

海上を中心に５日昼過ぎから強い風が吹き、波も高まるという。