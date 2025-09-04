ゆず庵「サーモンづくし」や「トリュフ香る 黄金きのこ鍋だし」など秋限定メニュー登場

全国で108店舗を展開する寿司･しゃぶしゃぶ食べ放題の「ゆず庵」は9月17日から、秋の期間限定メニューの販売を開始する。

国産サーモンや北海道産の秋刀魚を使った握り寿司をはじめ、鍋メニューには「トリュフ香る 黄金きのこ鍋だし」などが登場。秋の期間限定メニューは「季節のゆず庵コース」(税込3,608円)以上の食べ放題コースに含まれる。それ以外の場合は、単品で注文可能。

寿司･しゃぶしゃぶ食べ放題の「ゆず庵」提供メニュー例

〈秋の期間限定メニュー詳細〉

◆サーモンづくし

3種のサーモン(国産サーモン、サーモンハラス、サーモンいくら手巻き)を楽しめる3貫セット。税込473円。

ゆず庵「サーモンづくし」「【北海道産】秋刀魚握り」「【北海道産】焼き秋刀魚握り」

◆【北海道産】秋刀魚握り

北海道沖で水揚げされた新鮮なサンマを使用。脂のりがよく、旬ならではの味わいを楽しめる。税込319円。

◆【北海道産】焼き秋刀魚握り

秋刀魚を焼くことで、香ばしさととろける旨みを楽しめる1貫。税込319円。

◆トリュフ香る 黄金きのこ鍋だし

北海道産真昆布に4種類の削り節を合わせた一番だし。きのこの旨味と風味に、白トリュフの香りを重ね、秋を感じるだしに仕上げた。

ゆず庵「トリュフ香る 黄金きのこ鍋だし」

◆秋採れきのこ盛り

きのこ3種(なめこ･えのき･黒きくらげ)の盛り合わせ。とろりとしたなめこ、コリコリ食感の黒きくらげ、シャキッとした白えのきで、それぞれの食感や風味を楽しめる。税込385円。

◆秋田きりたんぽ

秋田の郷土料理「きりたんぽ」をひとくちサイズで用意した。鍋のだしに染み込ませて味わう。税込319円。

◆ゆずと蓮根のもちつみれ

ゆずの爽やかな香りと、蓮根のシャキッとした食感がアクセントになったもちつみれ。税込429円。

◆〆そば

そばは、鍋のシメにおすすめだという。税込319円。

◆桔梗信玄餅大福

山梨の銘菓「桔梗信玄餅」の味わいはそのままに、大福として包んだ商品。黒蜜の甘みときなこの香ばしさを楽しめる。税込352円。

ゆず庵「桔梗信玄餅大福」「和梨のシャーベット&ゼリー」「秋栗モンブランプリン」

◆秋栗モンブランプリン

とろけるプリンに、濃厚なモンブランクリームをトッピングした秋限定スイーツ。税込352円。

◆和梨のシャーベット&ゼリー

2つの食感が楽しめる、爽やかなデザート。シャリっと口どけの良い和梨のシャーベットを、ゼリーで包み込んだ。税込352円。

■ゆず庵 公式サイトはこちら