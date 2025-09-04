ＭＬＢ公式サイトは３日（日本時間４日）にメッツが千賀滉大投手（３２）にマイナー降格を受け入れるように求めることを検討していると報じた。

同サイトは「（米スポーツサイトの）アスレチックの報道によると、メッツは千賀にマイナーリーグへの任意の配属を受け入れるよう求めることを検討しているという。契約書によると、千賀はマイナーリーグへの配属を受け入れることに同意する必要がある」とした。

さらに「ニューヨーク・ポスト紙のマイク・プーマ（記者）は水曜日（３日）、メッツは金曜日（５日＝同６日）までに千賀がマイナーリーグへの配属を受け入れるかどうかを知るだろうと報じた」と付け加えた。

メッツのメンドーサ監督は球団が千賀にマイナーリーグ降格のオプションを提示したかどうかは明言しなかったが、「あらゆる可能性を検討中だ。もしそうなれば、センガの同意が必要になることは誰もが承知している」と述べた。次回登板はこれまでスケジュールなら７日（同８日）となるが、現時点では発表されていない。

千賀は今季、開幕からの１３試合で防御率１・４７とエース級の投球を見せていた。しかし、６月１２日に一塁ベースカバーに入った際に右太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入った。７月１１日にＩＬから復帰したが、９試合に先発し、０勝３敗、防御率５・９０、いずれも６回を投げきれていない。前回８月３１日（同１日）のマーリンズ戦は４回２／３を投げて５失点で６敗目（７勝）を喫した。チームは直近５試合先発のうち４試合で敗れている。

千賀は「ここまでうまくいかないことが、今までなかったので困惑している」と厳しい表情だった。チームはワイルドカード争い３位でポストシーズンに進出する可能性は高い。ロースターに入るためにはマイナーで調整も選択肢だ。千賀の決断が注目される。