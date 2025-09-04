¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÀÛ¹¶10»ÄÎÝ¤Ç´°ÉõÉé¤±¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ²óÈò¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ´¶¤¸¤µ¤»¤Ì2ÀïÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ
¡û¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¡3¡Ý0¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î3Æü¡¡PNC¥Ñ¡¼¥¯¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¿Í±¦ÏÓ¥¢¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È0-2¤«¤éÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¤Ç¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÆâ³Ñ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÇÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡5²óÉ½¡¢ºÆ¤ÓÀèÆ¬¤Ç¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Ð¥í¥¦¥º¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ108.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174.9¥¥í¡Ë¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬±¦Ãæ´Ö¤ò½±¤Ã¤ÆÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤«¤éÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î3ÈÖ¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬±¦Ä¾¡¢4ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Æó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÀº¹¤Î7²óÉ½¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼º¸ÏÓ¥·¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤é¶»¸µÉÕ¶á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ç»°ÎÝÊý¸þ¤Ø¤Î¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ë¤â¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤ò¸«¤»¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¡£Â³¤¯2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î±¦Èô¤Ç¤Ï¡¢²Ì´º¤ËÆóÎÝ¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î²ó¤âÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9²óÎ¢¡¢Æó»àÁö¼ÔÌµ¤·¤Ç¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¼é¸î¿À¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤éÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤³¤Î»î¹ç5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢2»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.280¡¢46ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.998¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÞ¤¤çÅÐÈÄ¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬½é²ó¡¢Æó»à¤«¤é3ÈÖ¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤Ë15¹æÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£Â³¤¯2²óÎ¢¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Þ¥«¥Á¥§¥ó¤Ë¤â13¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢5²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤Çº£µ¨3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2²óÉ½¤ËÌµ»àËþÎÝ¡¢3²óÉ½¤Ë¤ÏÆó»àËþÎÝ¤È¹¥µ¡¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢10»ÄÎÝ¤È·èÄêÎÏ¤Ë·ç¤¤¤Æ´°ÉõÉé¤±¡£2Ï¢ÇÔ¤Ç2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£