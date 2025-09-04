竹内幸絵さん

どんな仕事か聞かれたら、「探偵」と答える。ある広告を誰が作り、それを社会がどう面白がり、批判したか、文章の記録やポスター、ＣＭ映像を頼りに探っていく。「パズルのピースみたいな」予測ずばりの事実が見つかることもある。広告研究のわくわく感も込めた自称なのだ。

日本のテレビＣＭ史を、写真や図版を豊富に盛り込み、４５０ページを超える研究書にまとめた。美術の世界的潮流、テレビ普及率やカラー放送技術の進展といった背景を押さえつつ、一時代を画したＣＭを、誰がどのように生みだしたか、制作者の人物像にも踏み込んでつづる。

全体を貫く視点は「芸術と広告との結節点」だ。１９５３（昭和２８）年に放送開始したテレビは昭和の新メディア。お茶の間に届けるＣＭには、短く印象的で新奇な美しさが求められ、資金もつぎ込まれた。「テレビで最初に冒険を許されたのが広告だった」。そして、初期カラーＣＭの傑作とされるレナウン「イエイエ」（６７年）や、映画監督の大林宣彦が若き日に手がけた「グリコ・アーモンドチョコレート」（６８年）が世に送り出された。

もともとの専門はデザイン史。同志社大で教える前、大阪市にあったサントリーミュージアム［天保山］の学芸員を務め、国内有数のポスターコレクションに触れて広告への関心を深めた。「特に１９３０年代は最先端の芸術家が広告も作った。印刷され大勢の目に触れるメディア性に飛びついたのだと思う」。時を経て「動く広告」にも、芸術が動員されたわけだ。

今でこそ花形のＣＭ制作者も６０〜７０年代は一般には無名の存在。ポスターを手がけるグラフィックデザイナーが当時集めた衆目とは段違いだ。本書では杉山登志、今村昭といったＣＭ制作者の業績も掘り起こし光を当てた。

記憶の隅々にＣＭが残っている。懐かしさとともに、あるいは新しさとともに。「子どもの頃、テレビで１５秒や３０秒の実験映像に偶然出あったことが、自分の美意識に影響しています。何がきれいで、何が豊かな表現か、ということに」 （文・星野学 写真・本人提供）＝朝日新聞2025年8月30日掲載