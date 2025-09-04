◆米大リーグ パイレーツ３―０ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。当初は投手としても先発予定だった大谷はせきなど風邪の症状の体調不良で登板回避となったが、打者のみの“一刀流”で２試合連続マルチ安打と孤軍奮闘の活躍だった。９回２死では最後の打者となった。

ナ・リーグ西地区首位のチームは今季８度目の完封負け。９月は初戦から２連敗スタートとなったが、同地区２位のパドレスは４連敗となり、ゲーム差「２・５」は変わらず。地区優勝へのマジックは１つ減って「２０」となった。

試合開始の３時間４０分前だった。スタメン発表の１番の欄に大谷の名前あったが、先発投手はシーハンとなっていた。各所に衝撃が走る中、ロバーツ監督が試合前取材で明かした。「彼（大谷は）は昨日から体調不良だった。（試合前に）投球練習のために外に出てみたが、気分が悪くなってトレーナーに知らせた。その時点で彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれて、それが（４６号を含む３安打で）正しい判断だったと証明された。ただ、病気で脱水の可能性もあった。試合で投げる負担を考えた時にはうまくいかないと判断した」と説明した。

だが、周囲の心配をよそに躍動するのが大谷だ。２点を追う５回先頭の第３打席。それまで２打席連続で抑えられていたアッシュクラフトから右中間を破る二塁打を放ち、３試合連続安打とした。２ストライクから３球目のチェンジアップを捉え、打球速度１０８・７マイル（約１７４・９キロ）と爆速の当たりだった。

７回１死の第４打席は左腕・シスクから三塁内野安打。全力疾走でマルチ安打を勝ち取り、その後一塁からベッツの大きな右飛で二塁へタッチアップするなど体調不良を感じさせない走塁を見せた。

９月初戦だった前日２日（同３日）の同戦では３回に７試合ぶりの本塁打となる４６号ソロ。ドジャース移籍後１００発目となるアーチは打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）と自己＆球団最速を更新する“光速弾”だった。そして、この日も体調が優れない中で２試合連続の長打と驚かされることばかりだ。

投手としては５日（同６日）から７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦に回る見込み。７日のオ軍先発は菅野智之投手（３５）と発表されており、大谷との投げ合いが実現する可能性も浮上した。チームでは正捕手スミスが右手打撲で３回途中交代。大谷以外にも体調不良の選手らが複数いるというが、アクシデントを乗り越えて２年連続ワールドシリーズ制覇へ歩みを進めていくしかない。