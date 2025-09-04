【RE/100 1/100 ビギナ・ギナ ［エクストラフィニッシュ］【再販】】 予約開始：9月4日11時 11月 発送予定 価格：7,810円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RE/100 1/100 ビギナ・ギナ ［エクストラフィニッシュ］」を11月に再販する。9月4日11時より「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は7,810円。

本製品は、映画「機動戦士ガンダムF91」より、ベラ・ロナが搭乗する「ビギナ・ギナ」を、エクストラフィニッシュ加工を施した特別仕様モデルで、同社のプラモデルシリーズ「RE/100」より商品化したもの。

曲面主体で構成されたフォルムに重厚かつ煌びやかさを演出しており、外装のメインとなるライトグレー部はエクストラフィニッシュ加工を施した高級感溢れる仕上がりで、印象的な胸部やフィン・ノズル等のパープルカラーや武装類には金属感漂うメタリックカラーを採用している。

「RE/100 1/100 ビギナ・ギナ ［エクストラフィニッシュ］」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、PVC

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。