昭和の何が悪いんだよ…〈年収850万円〉54歳営業本部長、昔ながらの厳しい指導を貫くも“新世代の若手登場”で立場一変。居場所なく図書館通い「10年早い老後生活」に虚ろな目

かつては営業部のエースとして社内の中心にいたAさん（54歳）。部下からの信頼も厚く、部長にまで上り詰めました。しかし、働き方や価値観が大きく変化するなか、昔ながらのスタイルを貫くAさんに、想定外の現実が待ち受けていました。詳しく見ていきましょう。

昭和スタイルを貫く営業部長の前に、新世代の若手登場

Aさん（仮名・当時54歳）は、中部地方の大都市に勤めるサラリーマン。大学卒業後からずっと営業一筋でキャリアを積んできました。年収は850万円、数字でも存在感でも社内の中心にいた人物です。

入社当時は、営業マンとしての心構えやマナーを上司や先輩から厳しく叩き込まれるのが当たり前。時には罵倒されながら、それでも自分が着実に力をつけていることを実感していました。

20代後半になると、営業部で上位の成績を出し続け、後輩の育成にも力を注ぐように。社内では「頼れる先輩・上司」として一目置かれる存在になり、営業部長のポジションまで上り詰めたのです。しかし、時代の空気は少しずつ変わっていました。

今の若手は「ついてこい」型ではなく、自分の考えやスタイルを大事にします。商談では顧客との関係性を重視し、会議では合理的に意見を交わす。そんな環境の中で、Aさんの昭和型マネジメントは徐々に浮いていきました。

それでもAさんは、「厳しく叱ってでも部下を伸ばす」という姿勢を崩しません。結果として、叱咤に耐えられず静かに去っていった部下も少なくありませんでした。

そんな職場に大きな変化が起きたのは、26歳の若手営業マンBさんが転職してきたときでした。入社後、初めてチームミーティングに参加したBさんは、なかなか契約がとれない部下を厳しく追及するAさんに、臆することなくこう言ったのです。

「Aさん、その言い方はさすがにパワハラじゃないですか？ この会社、今どきこんなやり方してるんですか？」

会議室は凍りつきました。誰も声に出さなかった不満が、ついに表面化したのです。当然ながら、Aさんに対して不満を抱いていた社員は少なくありません。この一言をきっかけに、Aさんは部内で孤立するようになっていきました。

「自分はどこでも活躍できる」…想定外の現実

「このやり方でずっと結果を出してきたのに。会社にどれだけ貢献してきたと思ってるんだよ」

そんな思いと部下の声を無視できない現実。それまで転職を考えたこともなく、骨をうずめるつもりで働いてきたのです。しかし、長年会社に尽くしてきたのに、今さら肩身の狭い思いを強いられる理由はない――。「触るな危険・扱いづらい人」扱いに耐えかねて、Aさんは勢いのまま退職を決断しました。

同期や上司の中には引き止めてくれる人もいました。一方で、若手社員たちは退職の噂を知っているはずなのに、よそよそしい態度。最終日、惜しまれるような花束もなく、形式的な挨拶だけでAさんは会社を去ることになりました。

それでも、自分の営業スキルには確かな自信がありました。転職しても十分通用する、若手にも負けない。そう信じていたのです。

ところが、新しい職場探しで早くも壁にぶつかります。これまでの経験を活かせると狙っていた同業他社は、応募しても面接にすら進めないことがほとんど。

ようやく面接にこぎつけても、結果は不採用の連続。転職エージェントからは「年齢もありますし、年収などの条件を下げない限り厳しいと思いますよ」と一言。プライドはズタズタに傷つき、Aさんはようやく現実を突きつけられました。

そのうち、再就職活動にも嫌気がさし、家に引きこもりがちに。ところが、妻からは「もう老後？ 10年早いんじゃない？」「家事も何もできないのに、ただ家にいられてもねぇ……」と嫌味を言われる日々。居場所がなく、朝から図書館で時間をつぶすようになりました。

未知の世界に足を踏み入れて、ようやく理解できたこと

失業保険の受給期間5ヵ月が過ぎると、生活の厳しさが一気に現実化しました。生活費、住宅ローン、子どもの大学授業料……。わずか半年で250万円以上が消え、1,200万円の退職金とコツコツ貯めた600万円の銀行預金はみるみる減少。このままいけば、早晩使い果たしてしまうことは明白です。

妻の白い目と図書館で時間をつぶすのも、もう限界でした。就職活動を再開したAさんは未経験の業界に飛び込み、営業職として再就職することを決断しました。年収は前職のほぼ半分の450万円まで下がりましたが、生活のために背に腹はかえられません。

しかし、未知の世界で働き始めたことで、Aさんは若手の気持ちが理解できるようになったといいます。

「外の世界に出て、初めて気づいたんです。若手が求めていたのは厳しさよりも、理解や柔軟さだった。私は同じ会社に長く居続けて、何も変わろうとしませんでした。その結果、自分のやり方を押しつけるだけの存在になってしまっていた。今思えば、嫌な上司、老害そのものだったんだと思います」

Aさんが痛感したのは、ただ数字を積み上げることだけが仕事ではないということ。人との信頼関係を築き、相手に合わせて柔軟にスタイルを変える力がなければ、どれほど経験や実績を積んでいても通用しない時代になっているのです。年齢や過去の成功体験に縋りつくだけでは、足かせになってしまいます。

今、Aさんは新しい職場で一歩ずつ信頼を築きながら、慎重に前へと進んでいます。数字だけに頼らず、人と向き合い、柔軟に対応すること。それが現代の職場で求められる生き方であり、働き方なのだと、身をもって理解したのです。

54歳での転職という痛い経験は、Aさんにとって大きな挫折であると同時に、自分をアップデートしなければ生き残れないという現実を教えてくれるものでした。そしてその教訓こそが、これからのキャリアを支える最大の財産になっているのです。