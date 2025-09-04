親の老人ホーム選びは、将来を左右する重要な決断です。しかし、良かれと思って選んだ施設が、かえって認知症の症状を進行させる「リロケーションダメージ」の原因になることも少なくありません。本稿では、症状を悪化させる施設に共通する特徴と、逆にご本人の状態を穏やかにする優良な施設の見極め方を、小菅秀樹氏監修の『伝説の相談員が教える幸せになれる老人ホーム探し』（ホーム社）より、具体的なチェックポイントを交えて解説します。

認知症の方に合った老人ホームの選び方

認知症をもつ方が老人ホームに入る場合、まずは「認知症の受け入れ体制があるか」が大きなポイントです。老人ホームの種別ごとに、特徴を解説しますね。

グループホーム

認知症をもつ方が、生活に必要な支援を受けながら共同生活を行う施設です。認知症ケアの専門スタッフが配置されており、1ユニットの定員が9人という少人数制のため、家庭的な雰囲気で過ごせるのが特徴です。認知症の方は環境の変化に敏感で、施設での暮らしに適応するのが難しいことも多いのですが、少人数制だと比較的適応しやすいとされています。

特別養護老人ホーム（特養）

比較的安価に入居できる公的介護施設で、経済的な負担を抑えたい方に向いています。入居対象は原則「要介護3」以上なので、認知症の症状が進んでいる方にとっては頼りになる選択肢です。ただし地域によっては入居待機者が多く、すぐに入居できない場合も。

有料老人ホーム

民間の介護施設で、特養に比べて割高ですが、入居条件が比較的緩やかです。施設ごとに特色が大きく異なり、認知症ケアを充実させている施設もあります。施設の運営方針や提供されるサービスをよく確認することが大切です。

認知症という困りごとを抱え、「とにかく入居さえできれば……」と考えるご家族の気持ちもわかります。ただ、認知症の方は環境の影響を受けやすく、適切でない環境下では症状が進行するおそれもあります。そのため、特に次のポイントに留意して施設を探すといいでしょう。

・入居後の生活は、ご本人が望む生活に近いか

・自宅での習慣や趣味を、可能な範囲で続けられそうか

・スタッフがゆとりをもって入居者に接しているか

・入居者が放置されていないか

・帰宅願望や暴言、暴力などに施設としてどう対応してきたか

認知症の方が入居するメリット・デメリット

認知症をもつ方が、施設に入ることで認知症の症状が進んでしまうことを「リロケーションダメージ」といいます。これを恐れて、施設への入居に踏み切れないというご家族も少なくありません。

しかし、このリスクは、施設スタッフの対応やご家族のサポートで最小限にできるのです。例えば、短期間老人ホームに宿泊する「ショートステイ」から始めることで、少しずつ環境に慣れていくことができます。また、入居時に壁掛け時計やフォトフレーム、食器など、自宅で愛用していたものを持ち込むことで、不安を和らげることができます。そして、入居後も家族が定期的に訪問することでご本人が安心できるようにし、環境への適応をサポートすることも大切です。

一方で、実は、施設入居が好影響をもたらすことも少なくありません。というのも、施設では生活リズムが整えられ、十分な食事やケアを受けることで身体状態が改善することがあります。認知症の症状は身体状態の悪化が原因の場合もあり、結果として、認知症の症状の進行が緩やかになることがあるのです。また、施設内での交流や活動が刺激となり、精神面や行動に良い変化をもたらすことも。認知症の症状によって施設入居を諦めている方も、まずは一度施設に相談してみてください。ご本人とご家族、双方の負担を軽くして、より良い生活を実現できるはずです。

〈老人ホーム入居時によくある愛用品の持ち込み〉

・写真立て、アルバム

・お気に入りの湯呑、茶碗、箸

・時計、カレンダー、ラジオ

・座布団、ひざ掛け

小菅 秀樹

LIFULL介護

編集長