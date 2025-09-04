少子高齢化が進むなか、社会保険料を勤労世代だけで賄うことが難しくなっています。勤労世代が不利益を被らない社会をつくるために、何が必要なのでしょうか。本記事では、東京大学名誉教授・井堀利宏氏の著書『知らなかったでは済まされない経済の話』（高橋書店）より一部抜粋・編集し、世代間の不公平について解説します。

佐藤翔太…28歳。年収500万円くらい。大学を卒業後に上京。東京にある出版社に入社し、現在は編集者として働いている。企画が中々通らず、日々苦戦中。

井堀教授…70代の経済学者。東京大学の名誉教授。知的で鋭い目つきが特徴。毎朝カフェで新聞を読んでいる。多数の著書を執筆しており、受賞・受章も多数ある。

「世代間の不公平」は考えの視点で変わる

佐藤：社会保障って勤労世代から高齢世代への再分配とよく言われますけど、世代間の公平ってどう考えるんでしょうか？

井堀：難しい問題だね。賦課方式だと、まさに今の勤労世代が今の高齢世代を支える構図だけど、本当に今の高齢世代のほうが経済的に厳しいのかとか、将来の世代との不公平はないかなど、突っ込んで考えると、世代間の損得をどう評価するかが重要になってくる。

佐藤：たしかに。世代のどこに重きを置くかで、政策判断は変わりそうですね。経済学ではどう整理しているんですか？

井堀：代表的な価値判断として、2つの基準がよく挙げられる。1つはベンサム基準。これはすべての世代の効用（＝経済的な満足度）の総和を政府の価値判断とする考え方。一方、ロールズ基準は最も恵まれない世代の効用（経済的な満足度）のみを政府の価値判断とするもの。ロールズ基準だと最も恵まれない世代を救済できるなら、ほかの世代が損してもいいという考え方だね。

佐藤：なるほど。ベンサムだと全体の効用合計、ロールズだと最貧困世代を重視。あと、将来世代の扱いをどうするかもポイントですよね？

井堀：うん。ベンサム的な価値判断では世代間割引率という考えがあって、将来世代になるほど現在の世代と比べて効用を小さく見る（重視しない）傾向があるんだ。割引率が高ければ高いほど、今の世代のメリットを優先して、将来世代に負担を押し付けることを正当化しやすくなる。つまり、今の赤字財政で後々の世代にツケを回してもかまわない、という判断が正当化されやすい。

佐藤：世代間の経済状態を比較するのに将来の経済成長率が大きく関係するって聞いたことがあるんですが……。

井堀：要はこれからの世代の所得レベルが、どれくらい伸びるかって話。もし今後も高い成長が期待できて、将来世代の所得がさらに増える見通しなら、少しぐらい負担を後に回しても、豊かになる将来の人たちが余裕を持って払えるだろう、という考えが成り立つんだ。

佐藤：高度成長期の日本みたいに、子どもの世代が親の世代よりも豊かになるなら、負担先送りも理にかなう、と。

井堀：そういうこと。賦課方式もその前提で若い世代が高齢世代を支える構図を正当化しやすかったんだ。子どもも多かったし、1人当たりの負担も軽くなるからね。

佐藤：でも今は、もはや高い成長率は見込めないし、子どもの数も減っていますよね……。

井堀：うん。経済成長が低い、あるいはマイナス成長に近い状態になると、将来世代の所得は今より増えないかもしれない。そんな中で負担を先送りしてしまうと、将来世代は今より厳しい状況で重い負担を背負うことになってしまう。子どもが少ないぶん、一人ひとりの負担も大きくなるし、これまでと状況が正反対になるわけだね。

佐藤：だから賦課方式でずっとやっていけるのかという疑問が出てくるわけですね。

井堀：そう。高度成長の前提が崩れた今、社会保障制度をどう見直すかは必須のテーマだね。

今のままでは手取りは増えない

佐藤：可処分所得の動きって、やっぱり気になりますよね。増えているのか減っているのか……。

井堀：実質的に手取りがどれだけあるかは家計にとって大事だね。特にこれから社会保障の保険料負担がどれぐらい増えるかがポイントだ。仮に経済成長がプラスで将来世代は所得が増えても、それ以上に保険料や税金が上がれば、可処分所得は増えないからね。

佐藤：今後も賦課方式を続けると、現役世代の保険料がどんどん上がりそうですね……。

井堀：うん。少子化で支える側が減る一方、高齢者が増えれば、負担が重くなる。どれだけ経済成長があっても、その恩恵を社会保障の負担増が吸い上げる形になって、可処分所得の伸びは期待しづらい。

佐藤：世代間の損得を比較する指標ってあるんですか？

井堀：それを明らかにするための手法として、世代間会計という考え方がある。これは経済成長率、人口構成の変化、財政赤字の状況など、社会保障財政に関わる要素を前提にしたシナリオを作り、各世代について一生の間での負担（保険料や税金）と給付（年金や医療など）を差し引きして、トータルで損か得かを試算するものなんだ。

佐藤：世代ごとの生涯負担と生涯受益を計算するわけですか。日本での試算結果はどうなんですか？

井堀：日本の場合、少子高齢化が進んでいる影響で、若い世代や将来世代ほど支払う額」受け取る額となって、損になることが多いって結果が出ている。一方、現在の高齢世代は現役時代の負担が少なかったわりに、高齢期の給付が多いから、トータルで得しているっていう試算が多い。

佐藤：世代間会計を見ると、高齢者ほど得で、若い世代ほど損だって結果になると……。

井堀：ある試算では、70歳以上の高齢者は生涯で見れば受益が負担を上回る。逆に65歳以下は負担のほうが多く、年齢が若いほど差額が大きい。生涯で支払う保険料や税金より生涯で受ける給付のほうが少なくなる、ということだね。

「誰が得をして誰が損をしているか」と考えることに意味はあるのか

佐藤：世代会計で現役世代が損をして、高齢世代が得をしているって見方についてですが、実際どれくらい有用なんでしょう？

井堀：特に急速な少子高齢化を迎えている国では、社会保障の賦課方式が実質的に若い世代の負担を増やしていることが可視化される点で、参考になる。

佐藤：つまり若者が高齢者を支える構造がはっきりするわけですね。でも、それが不公平だとは限らないんですよね？

井堀：そう。一方で、経済成長が順調なら、若い世代や将来世代の所得水準が高齢者世代より上がるかもしれない。すると多めの保険料や税金を払っても、なお可処分所得が高くなる世代になる可能性もある。だから一概に不公平とは言えない。要するに、どれだけ経済が伸びるか次第なんだよ。

佐藤：なるほど。もし今後も高い成長が見込めれば、損どころか若い世代のほうがむしろ豊かになる可能性もある、ってことですね。でも、今の日本は経済成長が低いし、マイナス成長のシナリオだって考えられますよね。

井堀：そこが問題だ。成長率が上がらないまま少子高齢化が進めば、賦課方式の社会保障を維持するのは厳しいね。

井堀利宏

東京大学名誉教授