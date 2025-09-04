４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、ラストに蘭子が思いがけない人物と出会い驚きの表情を浮かべたところで終了。誰と出会ったかはこの日は判明せず。ネットではヤムおんちゃん（阿部サダヲ）一択だが、朝ドラ受けでは大吉が斜め上過ぎる展開を予想した。

この日の「あんぱん」では、八木の会社に原稿を届けた蘭子は、八木に「やってみたいことがある」と言い、でも生活のために八木からの仕事は引き受けると告げる。

蘭子が部屋を出ようとすると、外出から戻って来た粕谷が「下にパンの業者の車が来てるぞ」と八木に伝え、八木はアキラに「後で孤児院に届けるぞ」と声をかける。蘭子は部屋を出ると、そこに誰かがいたのか「ああ！」と思わず声を出し、目を見開く。そして「とんでもない人物と出会いました。ほいたらね」のナレーションが。

「パンの業者」という言葉から、ネットでは「とんでもない人物」はヤムおんちゃんであるとの声ばかり。ヤムおんちゃんは１日の放送でパン店の休憩所のような場所で「やさしいライオン」をラジオで聞いていたことから、パン作りにまだ関わっていることが分かっている。

だが「あさイチ」朝ドラ受けでは、大吉が斜め上の予想。鈴木奈穂子アナが「パン業者でってことは…」とヤムおんちゃんを予想するも、大吉は「ひょっとしたら違う可能性も。寅子の可能性も」と、昨年の朝ドラ「虎に翼」のヒロイン・寅子の名を上げ、スタジオも笑いが。

この日のゲストが塚地武雅と戸塚純貴と「虎に翼」出演者だったことから、大吉なりのユーモアだったと思われる。大吉は「２人、ずっと『虎に翼』、米津さんの歌が流れてた」と声かけ、塚地も戸塚も笑っていた。

ちなみに寅子のモデルとなった三淵嘉子さんは１９８４年に亡くなっており、現在の「あんぱん」の時代には存命中。