¡¡Æ»¸òË¡²þÀµ¤ËÈ¼¤¤¡¢16ºÐ°Ê¾å¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ç¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë·Ù»¡¤¬È¿Â§¶âÇ¼ÉÕ¤òÄÌ¹ð¤Ç¤¤ë¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¡ÊÀÄÀÚÉä¡ËÀ©ÅÙ¤¬ÍèÇ¯4·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï4Æü¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤òÈ¿Â§¶â6Àé±ß¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤»¤º¤Ë¸½¾ì¤Ç¤Î¡Ö»ØÆ³·Ù¹ð¡×¤È¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀ©ÅÙÆ³Æþ¸å¤â¡¢»ØÆ³¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÀÄÀÚÉä¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¡¢¼×ÃÇÆ§ÀÚÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ä¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥Ô¥¹¥È¥Ð¥¤¥¯¡×¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»±º¹¤·¤ä¥¤¥ä¥Û¥óÁõÃå¡¢Ìë´Ö¤ÎÌµÅô²Ð¤Ç¤Î±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿°ãÈ¿¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ØÆ³·Ù¹ð¤ÎÂÐ¾Ý¡£ÊÒ¼ª¤À¤±¤ä¹üÅÁÆ³·¿¤Ê¤É¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡°û¼ò±¿Å¾¤ä¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ö¸ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿°ãË¡±¿Å¾¤Ê¤É¤Ï¡¢µ¯ÁÊ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁÜºº¤¬É¬Í×¤Ê¸òÄÌÀÚÉä¡ÊÀÖÀÚÉä¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£