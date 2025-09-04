TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時15分に、大雨警報（浸水害）を高知市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、いの町、大月町に発表しました。

西部では4日昼過ぎから5日明け方まで、中部では4日夕方から5日朝まで、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■高知市
□大雨警報【発表】
・浸水
　4日夕方から5日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■須崎市
□大雨警報【発表】
・浸水
　4日夕方から5日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　130mm

■宿毛市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　4日昼過ぎから5日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　130mm

■土佐清水市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　4日昼過ぎから5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■四万十市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　4日昼過ぎから5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■いの町
□大雨警報【発表】
・浸水
　4日夕方から5日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■大月町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　4日昼過ぎから5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm