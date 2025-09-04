小枝＜白ぶどう＞新登場♡季節感あふれる小枝と秋冬限定ミルクのコク深仕立て

森永製菓のロングセラーチョコ「小枝」から、華やかな白ぶどうが香る新作が登場します。9月9日（火）より「小枝＜白ぶどう＞」「小枝＜白ぶどう＞ティータイムパック」が発売開始。また、人気の「小枝＜ミルク＞」はチョコ感をアップした秋冬限定「コク深仕立て」に進化。秋のティータイムにぴったりな贅沢チョコで、特別なひとときを楽しんでみませんか？

小枝＜白ぶどう＞の上品な香り

「小枝＜白ぶどう＞」は、ワイン製造時に残るぶどう果皮を活用し、ホワイトチョコレートにナイヤガラ種の果皮パウダーを練りこんだ特別な一品。

上品で華やかな香りが広がり、パフとビスケットの2種類の具材が食感のアクセントに。季節を感じるフレーバーで、午後のリラックスタイムを彩ります♡

ティータイムにぴったりの白ぶどう

「小枝＜白ぶどう＞ティータイムパック」は、シェアやおやつ時間にぴったりな大容量仕様。

ふんわりと香る白ぶどうの風味と、軽やかな食感のコンビネーションが贅沢なおやつシーンを演出します。パッケージも華やかで、ちょっとした手土産にもおすすめです。

小枝＜ミルク＞は秋冬限定のコク深仕立て

長年愛されている「小枝＜ミルク＞」は、この秋冬限定でチョコ感をアップした「コク深仕立て」に。

焙煎アーモンドと2種類のパフを組み合わせた絶妙なバランスで、より濃厚な味わいに進化しました。寒い季節にこそ味わいたい、深みのあるミルクチョコの余韻が楽しめます♪

秋のおやつにぴったりの小枝♡

季節限定の「小枝＜白ぶどう＞」「小枝＜白ぶどう＞ティータイムパック」、そして濃厚な「小枝＜ミルク＞コク深仕立て」。

いずれも秋冬だけの特別な味わいで、大切なティータイムや自分へのご褒美にぴったりです。

フルーティーさと濃厚さ、両方を楽しめる小枝で、秋のひとときをちょっと贅沢にしてみてはいかがでしょうか。