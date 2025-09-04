◇ナ・リーグ ドジャース0―3パイレーツ（2025年9月3日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数2安打で2試合連続マルチ安打と奮闘も打線がつながりを欠き、チームは連敗を喫した。

この日は投手として先発予定だったが、咳や鼻づまりなど風邪のような症状があり、体調不良のため登板を回避。それでも打者としては出場した。

初回の第1打席は相手先発・アシュクラフトにカーブで空振り三振。3回の第2打席もカーブを打ち上げてしまい、遊飛だった。

それでも5回、先頭で迎えた第3打席で相手2番手・バローズのチェンジアップを上手く捉え、右中間を破る二塁打。7回1死の第4打席は相手3番手左腕・シスクの内角球に詰まらされ、ボテボテのゴロとなったが全力疾走で三塁内野安打をもぎ取り、2戦連続マルチ安打をマークした。

0―3の9回2死の第5打席は相手守護神・サンタナに空振り三振に打ち取られ、最後の打者となってしまい、ゲームセットを迎えた。

大谷に代わって先発したシーハンは初回にレイノルズに先制ソロを被弾。2回にもマカチェンに左越えソロを許したが、5回途中2失点と踏ん張った。ただ、2番手・カスペリアスが0―2の6回にバートに適時二塁打を浴び、リードを広げられた。

打線も2回無死満塁の好機で無得点に終わると、3回2死満塁、5回無死一、二塁と再三の得点機もつぶしてしまい、つながりを欠き、10残塁の拙攻。ナ・リーグ中地区最下位パイレーツ相手に痛すぎる連敗を喫した。