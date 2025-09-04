佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4日の天気をお伝えします。



「台風進路図」

奄美大島の東の海上の熱帯低気圧が、台風15号に変わりました。5日にかけて、九州に最も接近する見込みです。福岡県や佐賀県は予報円から外れていますが、強風域に入る恐れがあります。



「雨雲の予想」

台風本体の活発な雨雲は、九州南部や四国地方を中心にかかる見込みです。ただ、その周りの細かい雨雲が、福岡県や佐賀県にもかかる時間がありそうです。まとまった大きな雨雲はなさそうですが、台風付近の北寄りの風が強く吹く予想です。



「天気の予想」

断続的に雨が降るでしょう。福岡県では4日夜遅くにかけて、雷を伴い雨足が強まる恐れがあります。落雷や竜巻などの突風、急な強い雨にご注意ください。



「気温はどうなのか？」

3日は猛暑日のところも多く、厳しい暑さでした。4日は日差しが少ない分、ここ数日の暑さに比べると気温は低く、最高気温は32℃前後のところが多い予想です。



「なのか間予報」

土曜日は貴重な晴れ間になるでしょう。来週は、すっきりしない天気が続く見込みです。雲が広がりやすく、雨が降ることもありそうです。