メッツ・千賀滉大投手（３２）が、マイナーに降格する可能性が浮上していることを３日（日本時間４日）までに、複数の米メディアが報じた。

千賀は、６月まで７勝３敗、防御率１・４７でチーム内でもエース格の成績をマークしていたが、６月１２日（同１３日）の本拠地・ナショナルズ戦で一塁のベースカバーに入った際に右太ももを痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日（同１２日）の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、復帰後は９登板連続で白星なしで、防御率も３・０２にまで悪化するなど、本来の調子を取り戻せずにいる。

５回途中で７５球を投げ、７安打５失点、６奪三振で６敗目を喫した８月３１日（同１日）の本拠地・マーリンズ戦後には「ここまでうまくいかないことが今までなかったので、正直困惑している部分はある。自分のやりたいパフォーマンスを出せば、マウンドでパフォーマンスで戦えるところは出てくると思うと思う。なかなかうまくできないところに、フラストレーションはたまるのかなと思います」と悩める胸中を口にしていた。

メッツはポストシーズン出場を争い今後は負けられない戦いが続く。先発は１１勝のホームズ、８勝のピーターソンの２人が中心となり、昨季１２勝のマナイアも後半戦はローテを守り、２４歳マクレーン、２２歳タンの２人は８月にメジャーデビューして、潜在能力の高さを示している。

千賀は契約上の問題で、本人の同意を得ずにマイナーに降格はできないといい、近日中に決断するとみられる。メンドサ監督も千賀については「すべての可能性がある」と口にしている。